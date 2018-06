Pagá primero, enfermate después y... ¡embromate!

Una columna publicada por Héctor Barrios, director de Salud Corporativa de Willis Towers Watson, en la revista especializada "Médicos" extrae una conclusión inquietante sobre la cobertura sanitaria que le espera para cuando se jubile a un trabajador de remuneración media que aportó religiosamente 40 años al régimen previsional y al que su empleador le pagó la diferencia para que accediera a un buen plan de medicina prepaga: en 9 de cada 10 casos tendrían que destinar 47% del haber que les quede para continuar con el mismo beneficio, sino estirar el retiro a los 70 años, caer en las deficiencias del PAMI o terminar en un amparo judicial. La Ley de Regulación de la Medicina Prepaga no previó el tránsito del afiliado de la actividad a la pasividad y por ello todo lo que aportó al sistema cuando estaba pleno y su salud menos lo necesitaba, no le sirve para afrontar la etapa de mayor dependencia de la agenda médica mientras merman los ingresos. El PAMI ajusta la prestación, las obras sociales no se hacen cargo y las prepagas les aplican onerosas cuotas o se reservan el derecho de admisión.

Por Urgente 24 Jueves 14 de junio de 2018 21:45 hs Compartí esta nota Imprimir