Grave: Carrio imita lo que hacía CFK y denuncia complot bancario por el dólar

Ya entrada la noche de una larga jornada por el debate y votación de la despenalización del aborto, Elisa Carrió (quien fue trend topic en la red social Twitter por dichos muy confusos al concretarse la derrota del No), decidió hablar por su canal de TV preferido, TN (Grupo Clarín), para instalar la conspiranoia en la suba del precio del dólar estadounidense. El esceso de Carrió fue un disparate importante a causa del rol de cofundadora de Cambiemos que tiene la cuestionada Carrió, quien precisamente se comunicó con el medio de comunicación para desmentir que estuviera enojada con esa coalición política, y realizar imputaciones que merecerían un capítulo penal, sean verdaderas o falsas.

Más interesante, en cambio, fue lo del periodista Ignacio Zuleta, quien esperó en forma paciente que acabara el monólogo de Carrió para contar que 'la banda de Pizza Cero' (tal como denominó a los ex compañeros de facultad, Luis Caputo, Mario Quintana y Horacio Rodríguez Larreta) se encuentra ganando posiciones en la Administración Macri, probablemente a expensas de Marcos Peña.

En verdad, Zuleta habló de Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal comenzando a tener más predicamento, y su primera víctima fue Federico Sturzenegger, el economista más cercano a Mauricio Macri desde que lo designó presidente del Banco Ciudad, apenas asumió la Jefatura de Gobierno porteña.

Zuleta mencionó lo que fue el anticipo de Urgente24, el encuentro de Vidal y Larreta con el senador nacional peronista Miguel Ángel Pichetto, precisamente en Pizza Cero (Tagle y Libertador, a metros de donde vive el jefe de Gobierno de la Ciudad), como una demostración de un rol más importante de los integrantes de un ala política hasta ahora relegados por Peña.

Hay quienes creen que hay mucho de fábula en Zuleta, intentando explicar como hechos racionales, circunstancias que escaparon de control a casi todos, o a todos.

Pero volviendo a la realidad, Carrió dio una clase de Santo Tomás de Aquino explicando las diferencias entre el cuerpo físico y el espíritu, en el marco de su rechazo a la despenalización del aborto, justo a 2 periodistas que la escuchaban atónitos, y que no comparten esas explicaciones de la diputada aunque no se atrevieron a manifestarlo y debieron agradecerle la conversación telefónica.

Carrió hizo lo peor que se puede esperar de un dirigente político: patotear desde el amparo de los medios de comunicación, sin tener pruebas. Eso lo hacían los K, y todos lo criticaban. Ahora Carrió imita a los K con una impunidad equivalente, y tan llamativa antes como ahora.

Según Carrió, el alza del dólar tiene que ver con un equipo gerencial que dejó el Banco Finansur, cuando Cristóbal López perdió el control porque fue intervenido por el Banco Central (que acaba de venderlo al Banco Galicia), y según ella ese elenco pasó al Banco Meridian. ¿O sea que un banco pequeño, ni siquiera mediano, podría manipular el mercado cambiario? ¿Qué pruebas tiene Carrió? Ninguna, y eso lleva todo este asunto a un nivel inverosímil y peligroso, una caza de brujas de una dirigente irresponsable en su palabrerío: ella aclaró que viene trabajando con el presidente Macri en la elaboración de medidas para relanzar a las pequeñas y medianas industrias de exportación, y que quería coordinar la estrategia para Pymes con decisiones de los ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología.

En verdad, Carrió no sabe cómo explicar lo que le está pasando a la Administración Macri y ensaya estas declaraciones como maniobras distractivas, pero para llamar la atención tiene que agregar conceptos cada vez más escandalosos.

Pero no terminó todo ahí. Carrió fue otra vez contra los exportadores de cereales, aclarando que no criticaba a los productores, pero siempre ignorando algo que ya se señaló en Urgente24: hay un régimen de prefinanciación de exportaciones por el que los exportadores ingresan al país previamente el dinero, no han retenido ninguna liquidación, faltan dólares porque hay sequía que el Gobierno minimizó. Carrió le quita credibilidad a Macri cuando dice semejantes tonterías y a la vez se atribuye un rol protagónico en la Administración Cambiemos.

Pero, curiosamente, días antes de que Carrió saliera por TN se había conocido un comunicado que desmiente todo lo que dijo Carrió acerca de los exportadores de granos:

"La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas, anunciaron hoy que prevén que durante este mes de junio se liquidarán al menos 4.000 millones de dólares, marcando un récord en el año.

Con esa expectativa de ingreso de divisas por la agroexportación, a fines de junio se acumularía un monto, desde comienzos de año, de más de 10.000 millones de dólares.

La liquidación de divisas mensual comenzó a recuperarse en mayo, al incrementarse en un 21.8% con respecto al mes precedente, habiéndose constituido así en el segundo mes de 2018 con más elevada liquidación de divisas.

El sector, reunido en CIARA y CEC, consideró que las condiciones de estabilidad económica alcanzadas en el país, con el reciente y auspicioso respaldo del Fondo Monetario Internacional, seguramente producirá una mayor compra de la cosecha gruesa, debido a la mejora en las condiciones de mercado que benefician a los productores, facilitando la comercialización de existencias.

Asimismo, CIARA y CEC prevén también una cosecha récord de trigo con buenos precios y gran perspectiva para la cosecha gruesa 2019 (soja y maíz), por lo que se espera una cosecha récord histórica para el próximo año.

“Se dieron pasos clave para que la Argentina crezca, con un mercado de cambios libre, transparencia de precios, exportaciones abiertas, desburocratización para ser más competitivos y estratégicas inversiones en logística,” dijo Gustavo Idígoras, presidente de CIARA y CEC."