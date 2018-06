Suárez vs. Salah: Uruguay y Egipto prometen sacarse ‘chispas’ en el debut

Tras la contundente victoria de Rusia por 5-0 frente al Arabia Saudita que dirige el argentino Juan Antonio Pizzi, Uruguay debutará este viernes (15/06) frente al Egipto por el partido que corresponde a la primera fecha del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018.

Para el conjunto oriental, de Luis Suárez y Edinson Cavani, el conjunto ‘Faraón’ para ser un rival demasiado inferior, hasta ‘accesible’, pero tendrá una figura muy fuerte como Mohamed Salah.

Tras la lesión en el hombro que sufrió durante la final de la Liga de Campeones que enfrentó al Liverpool FC frente al Real Madrid, la pregunta que más preocupó a Egipto fue: ¿Mohamed Salah podrá jugar el Mundial? Su recuperación fue más rápida de lo esperado, así que la presencia de este goleador no solo está asegurada en el campeonato, sino también en el debut de su selección.

Especial Luis Suarez



Especial Mohamed Salah



El entrenador de 'Los faraones', el argentino Héctor Cúper, aseguró que su jugador estrella estará disponible para disputar el primer partido del torneo, que Egipto disputará este mismo viernes frente a los ‘Orientales’. “Salah está muy bien” y estará presente “salvó que surgiera algún imprevisto a último momento”, confirmó este director técnico durante la conferencia de prensa del día previo al partido.

“Es un riesgo inevitable, no se puede ocultar. Si el jugador va al campo de juego, irá con todas las garantías. Si hubiese algún problema en el último momento, se podría solucionar. Ha tenido una evolución increíble, tiene mucho talento y nadie puede creer que no pueda lograr un objetivo de esa naturaleza. Está en condiciones de ser máximo goleador”, agregó el nacido en Santa Fe.

La buena noticia llega a oídos de la Selección de Uruguay, que si bien debe pensar en su estilo de juego, no es menor la participación de la estrella de los africanos que no estaba prevista en la previa, pero aún así no cambiará los planes del “Maestro” Tabárez para el primer partido de la “Celeste”.

Mohamed Salah, mejor jugador de la Premier League 2017/2018



El escándalo 2014: Mordida de Luis Suárez a Giorgio Chiellini



Egipto vuelve a disputar un mundial luego de 28 años y todas las esperanzas estarán depositadas en lo que pueda hacer Salah, quien atraviesa el mejor momento de su carrera y tiene el sueño de pelearle el balón de oro a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo.

Uruguay es su rival más duro, mientras que apuntarán a seguir en competencia después de la Fase de Grupos, en la que también deberán enfrentar a Rusia y Arabia Saudita.