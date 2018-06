Maradona contra el Mundial de USA, Canadá y México: “No hay pasión”

Diego Armando Maradona, considerado el mejor jugador del mundo, es una voz más que autorizada para analizar el pasado y presente del fútbol mundial, hasta no duda ni un segundo en pronunciar sus picantes declaraciones. En esta ocasión, el ‘10’ de la Selección Argentina, disparó fuertes conceptos con la organización del Mundial de Fútbol 2016 que compartirán México, Estados Unidos y Canadá en que “no me gusta, absolutamente. No hay pasión”.

