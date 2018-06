La inflación se disparó al 33% y peligra el acuerdo con el FMI

En primer lugar, el préstamo del FMI para la Argentina no es histórico: 7.500 millones de dólares no son 50.000 millones dólares. El gobierno nacional tiene el desafío de dominar al mercado con ese primer préstamo. En segundo lugar, los otros 7.500 millones se girarían si se logra el primer objetivo. En tercer lugar, Argentina tiene que dar señales claras al organismo internacional para lograr los otros US$35.000 millones. A partir de la fuerte devaluación del pasado jueves 14/06, las expectativas de inflación a diciembre 2018 se dispararon al 33%, poniendo en serio riesgo la meta superior del 32% que estableció el ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger junto con el ahora ministro de Hacienda y Finanzas Nicolás Dujovne.

Por Urgente 24 Viernes 15 de junio de 2018 11:57 hs Compartí esta nota Imprimir