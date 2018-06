Licencias de conducir argentinas truchadas en China

Procedimiento aduanero en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, apenas arribó el vuelo QR 773 de Qatar Airways, procedente de Doha pero escala en S. Paulo, luego de recibirse un alerta de la delegación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La lupa se aplicó sobre un pasajero chino llamado Guoen Huang, cuyo equipaje fue sometido a un escaneo que resultó en imágenes consideradas sospechosas que decidieron una revisión manual.

Dentro se encontró un sobre que remitía a un tal Millennium Hotel Fuqqing, y dentro licencias de conducir supuestamente emitidas por la Municipalidad de Toledo, Provincia de Córdoba, con fotografías de ciudadanos chinos.

Toledo es una localidad agrícola-ganadera en el departamento cordobés Santa María, a 16 km de la Ciudad de Córdoba, sobre la Ruta Nacional 9.

Toledo surgió gracias al ferrocarril, y su estación se ubica entre las estaciones Villa María y Córdoba.

La Municipalidad de Toledo no ha adherido al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT).

Esto significa que cuando alguien vaya a querer sacar el carnet no saltará en el sistema que no lo puede hacer. Solamente si se adeudan multas de la Caminera no se puede obtener la licencia.

En Toledo no se exige que quienes vayan a tramitar la licencia de conducir tengan domicilio en dicha ciudad.

De las 200 licencias de conducir que la Municipalidad de Toledo, ubicada a 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba, entrega por día en promedio, casi el 90% corresponde a vecinos de la Capital provincial. Eso sí: Toledo cobra más caro por su carnet que las otras localidades cordobesas vecinas. El trámite total dura menos de 1 hora y media.

Volviendo al procedimiento en Ezeiza, el éxito del procedimiento luce compartido. Queda por dilucidar por qué los chinos precisan importar licencias truchas cuando es tan fácil obtenerlas en Toledo. Eso ya resulta un asunto de interpretación diversa.