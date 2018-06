Macri: casi el mismo equipo de lujo pero con otro pizarrón

El día que empezó el Mundial de FIFA 2018 en Rusia, en Buenos Aires Mauricio Macri daba a conocer su nuevo equipo y el dibujo táctico: Nicolás Dujovne quedó al frente del otra vez unificado Ministerio de Hacienda y Finanzas, que ocupara Alfonso Prat Gay hasta que él mismo lo relevó, y Luis Toto Caputo emigró al Banco Central en lugar del finalmente desplazado Federico Sturzenegger.

Fue la enmienda a los cambios ensayados tras la elección de medio término de noviembre por el elenco comandado desde la Jefatura de Gabinete, cuya coordinación económica estaba a cargo de Mario Quintana, con Gustavo Lopetegui un escalón más abajo y Vladimir Werning como cerebro técnico, que fue el fusible que saltó.

El experimento de replanteo de metas inflacionarias empezó con un Índice de Precios al Consumidor en torno del 23%, que se pretendía bajar a 15%, una tasa de referencia del 28% y un dólar a 19/20%.

Transcurrieron poco más de 6 meses. La tasa se disparó al 40%, la paridad a $29, el IPC se proyecta al 28/30% y el PBI pendula entre + y - 1, todo a un costo superior a US$11 mil millones de reservas evaporadas en ese lapso.

Es cierto que hubo condicionantes exógenos nuevos, como el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, el alza en el precio internacional del petróleo y las pérdidas de exportaciones agrícolas por la sequía, pero las consecuencias, en lugar de ser morigeradas por una gestión idónea, se agravaron, lo cual hizo unir a la oposición, y la Administración Macri terminó pidiendo socorro a Washington para arrojarse a los brazos del Fondo Monetario Internacional.

La mesa coordinada por Quintana fue corriéndose ante el estrepitoso fracaso del centro de la escena mutis por el foro hacia la barra Pizza Cero, que junto al ex Farmacity desde la época de la facultad integran el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el propio Luis Caputo.

O sea, el entramado político lió los petates, de la Plaza de Mayo a Parque Patricios.

El Presidente rearmó el esquema diluviano: Dujovne se ocupa de los deberes fiscales, punto a punto con la directora del organismo, Christine Lagarde, y Luis Caputo queda al frente de un Banco Central reconvertido al mesadinerismo, como ariete del minuto a minuto con Wall Street y con la decena de fondos de inversión que se especializan en Argentina, secundado por dos ex compañeros del Deutsche Bank de Nueva York: Gustavo Cañonero y Santiago Bausili.

Humillado y desconcertado, Sturzenegger dejó el espacio barrido, primero, por el desgaste al que lo sometieran los Peña´s boy, y luego por la indómita volatilidad cambiaria, sin que pudiera ponerle freno a una corrida diaria de poca monta, algo más de US$300 millones en cada jornada, con picos cercanos a los $1.000 millones.

El analista financiero Christian Buteler lo sintetizó así a comienzos de semana: "Hace falta un poco más de timing, porque la falta de atención del BCRA costó entre US$400 y US$500 millones, que fue lo necesario para hacer retroceder al dólar", sostuvo al explicar que se esperaba que nada más que con 50 millones hicieran subir la cotización para recién después salir a vender, la paridad le quedaba arriba y por ahí se le filtraban las reservas.

Colador de reservas

En esas condiciones no le iban a confiar a Sturze el programa de US$7.500 millones iniciales -la mitad del primer desembolso que hará el FMI por el acuerdo total de u$s 50.000 millones- para licitar semanalmente.

El ministro Dujovne explicó que "el Central va a empezar un camino de licitaciones de divisas para ser convertidas a pesos y de esa manera financiar el componente de nuestro programa financiero, que debemos enfrentar en moneda local. Esa liquidez que se irá volcando al mercado va a contribuir de manera muy importante a disminuir las turbulencias en el mercado de cambios".

También anunciaron una activa liquidación de agrodivisas las empresas integrantes de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas, ya que prevén durante junio que volcarán un récord histórico de al menos US$4000 millones.

Para hablar de números reales, al 4 de este mes, el Banco Central contaba con US$23,1 mil millones contantes y sonantes, que representan menos de la mitad de las reservas brutas a esa fecha, por US$49.928 millones, y siguieron drenando la última semana.

En el debut al comando de Reconquista 266, Toto no consiguió atajar la paridad, ya que se le escapó a $29, pero no se le fue ni un dólar.

Al trío que forma con sus ex compañeros del Deutsche, Cañonero y Bausili, le toca interactuar con los tahúres de la City, administrar tomas y dacas, pero a diferencia de sus antecesores los primus interpares los reconocen como duchos en la operación.

Tal es así que tanto Caputo como Bausili acumulan causas judiciales al tocarse los negocios privados con la función pública, lo cual tornará seguramente engorrosa la designación legislativa de la cúpula actual del Banco Central.

Además, el empleador en común, el Deutsche, está bajo la lupa opositora por haber participado en las tres emisiones de deuda más importantes desde 2016: u$s 16.500 millones para los buitres, u$s 7.000 millones en los primeros días de 2017 y los u$s 9.000 millones en enero pasado, tema que en cualquier momento se reavivará en el Congreso.

De la entidad se desprendió el Fondo Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes, administrado por el mismo Caputo antes de asumir, posteriormente uno de los intermediarios que lucran con las colocaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, cuya reprivatización figura entre las intenciones contenidas en el board con el FMI.

Asimismo, el ex ejecutivo de Wall Street, Bausili, había sido una pieza clave en el pago de los u$s 16.500 millones a los fondos buitres y el cobro de los CDS, cuando era mano derecha de Prat Gay.

La administración de la deuda pública total del Estado nacional, incluyendo la que sigue en litigio, es un inagotable manantial que llegó a US$320.934 millones a finales de 2017, lo cual marca una expansión de US$ 80.269 millones desde que asumió Macri.

Si se evalúa el crecimiento de la deuda regularizada, sin contar la que sigue en litigio, el incremento ronda los US$ 95 mil millones, un 43 % en 2 años, en los que como secretario de Finanzas y luego como ministro, Caputo tomó directa intervención, la que ahora continuará desde el Banco Central.