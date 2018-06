Cambiemos ya es "pato rengo"

In memorian de Héctor Antonio Trovato, mi Padre.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Pronóstico Bursátil). Al actual estado de situación, comparado con el semestre que acaba de comenzar y el primer semestre de 2019, se lo podría denominar como tolerable. Lo peor, lo mas álgido a nivel macroeconómico como asimismo en lo social y político, se comenzará a percibir tras la firma por parte del FMI de la Carta de Intención, que invitamos a que lean las 33 páginas donde Argentina se compromete a cumplir metas absolutamente incumplibles desde todos los puntos de vista posibles.

Toto "medio punto" Caputo asume, junto a su socio Carroñero las riendas del Banco Central de la República Argentina por una sola razón: Cambiemos no tiene equipo, está cada vez más solo, producto de la soberbia y subestimación de la realidad. Un trader acostumbrado a ganancias rápidas y con dinero ajeno, al igual que su socio, quienes ambos fueron invitados a abandonar los bancos en los que prestaban servicios tiempo atrás, no generan credibilidad sino todo lo contrario.

Manejar la Autoridad Monetaria de un país no es "para cualquiera". Federico Sturzeneguer fue el pato de la boda de una conspiración de cinco atorrantes con nombres y apellidos: Jaime Durán Barba, Marcos Peña, Mario Quintana, Gustavo Lopetegui y Luis Caputo.

Al que vive en un baldío y gusta del chocoarroz le queda grande hasta el mote de atorrante, mas adaptable sería el término de alcahuete.

-----------

Clamor argentino: "Que el baje el dólar, la puta que lo parió"

-----------

Mauricio Macri, al igual que Jamil Mahuad, en Ecuador, tuvo que tomar una decisión apenas había asumido, o ser un Estadista o un Candidato-Gana-Elecciones, claramente seducido

> por el gradualismo por una parte, y

> porque para llevarlo adelante se necesitarían dos mandatos como mínimo, por la otra,

los cinco atorrantes lograron convencerlo por la segunda alternativa.

Y a esta altura, a tan sólo 15 meses de las próximas elecciones presidenciales, a Cambiemos le quedan dos caminos posibles y ninguno de ellos le permitirá al Presidente ni siquiera presentarse como candidato a la reelección.

Y nuevamente, a partir del auxilio del FMI deberá decidir entre

> avanzar en el cumplimiento de las metas para que el préstamo no se agote solo en el primer desembolso de US$ 15.000 millones o,

> como hasta ahora, entregarse a las decisiones de los cinco atorrantes e intentar terminar el mandato en paz.

Este editorial tendrá sentido sólo para los que se tomen el trabajo de leer la Carta de Intención. Merece la pena hacerlo porque involucra a su Estado de Bienestar para los próximos tres años por lo menos.

----------------

Carta de Intención

----------------

Solo le adelanto un párrafo: si Argentina supera el 32% de inflación en 2018 el acuerdo debe ser reformulado.

A principios del año nuestra estimación era del 30% a 35% y hoy tuvimos que recalcularlo al 45% a 50% para 2018.

Fuimos los únicos que sostuvimos que el Crédito al FMI se lo pediríamos este año y no menor a US$ 50.000 millones. Sobre esto también debemos hacer una corrección, porque no alcanzan.

Es tan grave el desbalance comercial versus las deudas a pagar que tiene el Gobierno Nacional y las Provincias, con la advertencia que no habrá roll over (renovación) de capital por parte de los inversores y sumado a los intereses, que no existe manera de llevar adelante las metas fiscales, de inflación, de parar la obra pública, de generar credibilidad para que esa balanza comercial al menos se equilibre, puesto que una meta se interpone con la otra. Y la razón, lo debemos decir una vez más es porque Argentina está quebrada.

Si la cosecha del año entrante fuera récord no cambia nada, son expresiones de deseo. Y la liquidación no obliga a las exportadoras a a realizarlas a nivel local. Además se habla de suspender la baja periódica de retenciones.

Lo que necesita Argentina es que vuelva la empresa Vale a Malargüe (Mendoza) a continuar con su plan de inversión.

Necesitamos que Vaca Muerta reviva a través de inversiones no menores a US$ 20.000 millones anuales por 20 años.

Pero nosotros estamos en otra cosa, en distraer la atención con la Despenalización del Aborto, tal como lo hizo alguna vez el gobierno anterior con el Matrimonio Igualitario. Y con el Mundial de Jorge Sampaoli, tal como antes lo hicieron con el Mundial de Alejandro Sabella.

El mundo cambió, se acabó la fiesta de liquidez, los valores récord en Chicago de los granos, todo el mundo emergente está en emergencia y se han venido preparando para este momento creando fondos anticíclicos como Chile, Brasil, Perú y Colombia. Supieron crecer sin inflación, acompañar el valor de su moneda al ritmo del patrón dólar y guardar para el momento de vacas flacas.

A nosotros el cambio, paradójicamente, nos tira más abajo de la lona y a Cambiemos lo condena a quedar en la historia como la coalición del ajuste, la devaluación, la pérdida en términos reales del salario, el incremento de la pobreza, el aumento del desempleo y el quiebre de pequeñas y medianas empresas, créditos hipotecarios impagables, con récord en fuga de capitales.

Pero ¿la culpa es de Cambiemos? ¿Y la herencia de una país quebrado por el Gobierno anterior no dice nada?

Por supuesto que sí, y hasta el cansancio lo venimos anticipando desde 2008 con sendas críticas que nos han costado recibir hasta amenazas de muerte.

Pero, pasados dos años y medio de haber recibido aquella herencia, los cinco atorrantes vieron que una alternativa para seguir la fiesta era el bajo endeudamiento externo.

Entonces, se ocuparon de duplicarlo en apenas dos años, siendo la vedette del mundo en colocación de deuda para después, recién después analizar si viajar en business o con chofer no eran gastos que se debían eliminar para subsecretarios, secretarios y el Boletin Oficial cada día genera mas impotencia ante tanta inoperancia.

Desde luego que Cambiemos ya ha adquirido la categoría de pato rengo, está terminado, sólo resta apoyar al Presidente, que no es mas ni menos que apoyarnos a nosotros mismos, para que logre terminar el mandato en paz y llegar a Octubre de 2019 y elegir opciones democráticamente.

¿Cuánto va a valer el dólar? El que le dice un valor le miente o es un mercenario, pero sí se puede afirmar que mucho más que los actuales valores.

¿Se caerá al acuerdo con el FMI? Primero, porque han pasado demasiadas cosas en dos semanas, deben firmarlo. Y segundo, si se firma los US$ 15.000 millones van a venir, todavía hay "gente amiga" que necesita "la salida".

¿Y el resto, los US$ 35.000 millones? Hoy no le vemos gran probabilidad de ocurrencia.

En términos de mercado, supongamos que un milagro nos eleva de categoría a emergentes. ¿Ud. cree que el dinero es tonto? ¿Que va a venir porque un burócrata recibió un llamado y cambió una palabra?

Sin estabilidad cambiaria, mínima seguridad jurídica, precios tentadores, entre otras no esperen milagros sobre milagros, si es que lo hay. Nosotros no creemos en milagros cuando hay plata de por medio. Reiteramos, nos conformamos con que no nos bajen de la categoría actual.

> Renta Variable y Fija Local cero, incluyendo a Tenaris e YPF.

> Tenaris cotiza en Milán (Italia), Luxemburgo y el New York, la guerra comercial le va a pegar de lleno.

> YPF, si no se privatiza, con cada balance mostrará una pérdida mayor.

> La Renta Fija con el riesgo-país en tendencia alcista y con potencialidad de default en el futuro es correr riesgos innecesarios.

La Corte Suprema de Brasil está a punto de liberar a Luiz Inácio Lula da Silva, y no pasará demasiado tiempo para que sea habilitado como candidato, y el pragmatismo de Lula lo transforma en el mejor candidato de la derecha, con las "carpetas del LavaJato" guardadas por si se aleja de lo que necesita el empresario de S. Paulo.

La apuesta en Petrobrás por la empresa en sí misma, porque está agotada la baja del petróleo y porque el dólar transforma a este ADR en Argentina en refugio primero y ganancia exponencial después.