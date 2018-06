Una encuesta con millennials ubica a un importante banco argentino entre las diez empresas preferidas

Una encuesta desarrollada y realizada por dos importantes compañías, una del ámbito de las contrataciones de personal y otra de consultoría internacional, convocaron a 2500 jovenes profesionales millennials quienes nacidos entre 1980 y 2000 aprendieron a convivir con las nuevas y cambiantes tecnologías.

Ellos a lo largo de sus días usaron el teléfono fijo para comunicarse con sus amigos, toda clase de teléfonos móviles, hasta llegar a los llamados teléfonos inteligentes. Pasaron de usar disquetes para almacenar su información, a los CD, usar USB y hasta el almacenamiento en la nube. Siempre están hiperconectados conectados.

En función de sus caraterísticas se los consultó sobre las mejores prácticas y condiciones para avanzar en los objetivos que se habían fijado en el entorno laboral.

Al respecto observaron once dimensiones: Una general, otras como infraestructura, innovación, talento, reconocimiento, reputación, diversidad y cultura, desarrollo de carrera, beneficios, ambiente laboral, y calidad de vida.

La encuesta liderada por la consultora First Job en alianza con The Adecco Group, conocida como "Employers for Youth" (EFY) identifica las mejores empresas para los jóvenes profesionales del país, midiendo atributos internos, externos y la experiencia de los propios millennials que se desempeñan en grandes compañías.

El trabajo que se realizó este año por primera vez en la Argentina incluyó un conocido banco español con presencia en todo el país que ocupó la novena posición en el ranking de participantes.

Alejandro Blanco Smith, gerente de Aprendizaje y Cultura de Santander Río, consideró que "para la entidad es muy importante participar de este tipo de encuestas ya que permite medir qué tan atractivo es el banco para los perfiles de profesionales digitales y si somos un lugar en el que aspiran a desarrollar su carrera”.

En ese contexto, Blanco Smith, agregó. “Aún tenemos mucho camino por recorrer en materia de cultura corporativa y queremos dar a conocer nuestra propuesta de valor al empleado”.

El Santander Río es el primer banco privado del sistema financiero argentino en ahorro y en volumen de crédito. La entidad cuenta con 482 sucursales, más de 3,5 millones de clientes presencia en 22 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.