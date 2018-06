A Fernando Alonso le fue mejor con Toyota que con Honda o Renault

Buena buena parte de la carrera parecía perdida para el Toyota 8 cuando Fernando Alonso tom{o de nuevo al volante con 2 minutos y 20 segundos de desventaja. Pero 2 horas y media mágicas después, convirtieron al novato en campeón: "Teníamos que apretar. Habíamos perdido tiempo con la penalización del stop-and-go y con otras situaciones en las que no hemos tenido fortuna, como con el Safety Car. Me sentí bien en la noche así que traté de apretar y creo que he recuperado un minuto y medio", dijo al bajar de su Toyota, a los micrófonos de Eurosport.

La carrera se había puesto muy cuesta arriba para el Toyota número 8. Su colega Buemi tuvo mala suerte con una ‘slow zone’ que le hizo perder un minuto de tiempo, y luego fue sancionado con otro minuto por exceder el límite de velocidad. De un plumazo, Buemi dejaba al Toyota TS050 Hybrid, de Fernando Alonso, a 130 segundos del gemelo.

Alonso subió al Toyota a la 1:30 de la mañana. Objetivo, recortar tiempo. ¿Pero cómo se recorta a alguien con tus mismas armas y que te saca tanta ventaja?

Alonso, con ese aire enfurecido que a veces le acompaña, comenzó a marcar su ritmo, y unas pocas vueltas fueron suficientes para marcar el terreno. 2 segundos aquí. 1 segundo aquí. 5 en esta vuelta. Alonso comenzó a doblar como un animal, como si llevase toda la vida compitiendo en Le Mans, cuando era la 1ra. vez.

Alonso vuela en la noche de Le Mans

Al final, juntos lo han conseguido y cada uno ha aportado al otro lo necesario para lograr sus objetivos:

> Alonso ha encontrado un coche y un momento ideal para optar a una victoria que muchos con suficiente nivel para lograrla no han podido conseguir; y

> Toyota, mucho más que el piloto que mantuviera su ilusión por la categoría. También el líder que le ha llevado a una de las cimas del automovilismo.

Aunque viendo la tabla de tiempos pueda parecer una victoria fácil, en la 1ra. vuelta, en el kilómetro 0, apenas unos centímetros libraron al Toyota 8 del impacto con un Rebellion que salió desbocado. Frenó contra un Dragonspeed pero bien podía haber cerrado la persiana de Alonso antes siquiera de haber saboreado una vuelta en el circuito La Sarthe.

El drama también sobrevoló el circuito cuando el Toyota 7 parecía detenerse a falta de una hora y 35 minutos. Kobayashi, su piloto del tramo final, se pasó la vuelta asignada para entrar y estuvo a punto de quedarse sin combustible. Quien sí se quedó sin bandera a cuadros fue Jenson Button, el otro campeón del mundo de F1 de la parrilla, porque su BR1 le dejó tirado cuando el tiempo se contaba por minutos, y no por horas.

El 1er. relevo de Alonso pudo a pruebas sus nervios: safety car (2), pinchazos, zonas lentas, cambios de ala, un tráfico infernal. Pero salió indemne y ganó confianza para lo que venía.

Pero el coche de Pechito López rodaba 2 minutos y 20 segundos por delante.

Alonso comenzó a marcar 3’19’’. Incluso con unas gomas con casi 2 horas de uso, rozó el 3’18’’... y seguía reduciendo la desventaja ante un campeón del mundo como lo es Pechito López.

Tal como si fuese un sueño, cuando despertó, tras 4 horas de persecución implacable, la victoria era de nuevo posible.

Un error de ‘Pechito’ López, quien perdió el control de su bólido, ayudó a Alonso a aumentar el margen hasta un minuto y 45 minutos, una distancia que comienza a ser importante de cara al triunfo.

El bicampeón de Fórmula 1 siguió hasta que 2 horas y media más tarde, Toyota le llamó a boxes para finalizar su relevo, con el Toyota 'rival' a menos de 45’’. El novato rebajó la diferencia de 130 segundos a 45 segundos en un relevo que será recordado.

Nakajima y Buemi, que en ocasiones parecieron empeñados en complicar la hazaña (cada uno aportó inicialmente una sanción de un minuto que, por fortuna, no pasó factura) al final también fueron justos valedores de un triunfo histórico para Japón.

Nakajima pudo compensar el sinsabor de 2016 llevando el coche al triunfo 2 años después.