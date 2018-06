Mal de muchos (Alemania, Brasil, España), consuelo de alguno (Argentina)

¿Será cierto que Goldman Sachs pronosticó que Brasil ganará la Copa del Mundo? Porque Brasil fue otra frustración entre los favoritos, y dejó muchas dudas en su estreno ante Suiza, a la que le bastó ser un equipo ordenado para sobrevivir al asedio final de 10 minutos y llevarse 1 punto que deja el grupo E con Serbia como líder. Pese a que Keylor Navas atajó en forma impecable, Costa Rica perdió 0-2 ante Serbia.

Con Neymar Jr. desactivado por Behrami primero, y fouleado después, Brasil no pudo llevarse el triunfo, que mereció en los instantes finales con 4 ocasiones de gol, pero dejó la sensación de que no es mejor equipo que Suiza y que sin Neymar no hay un plan B.

Neymar volvió a jugar un partido de un Mundial tras el rodillazo de Zúñiga en Brasil 2014: fueron 4 años esperando, y no anduvo.

Es cierto que él recibió 10 faltas (una exageración) pero perdió 13 balones. Su única ocasión de gol fue un cabezazo en el minuto 87, y durante el resto del partido abundó en gambetas innecesarias.

Valon Behrami fue la sombra de Neymar durante 70 minutos. El centrocampista suizo nunca perdió de vista al del PSG, al que robó un buen puñado de balones. En total, 11.

Su desgaste físico fue tanto que Petkovic le sustituyó justo cuando le marcaron una amarilla a Valon. El del Udinese fue una estampilla sobre Neymar y lo sometió a una rudeza sin contemplaciones.

Brasil fue ante Suiza un equipo sólido pero poco vistoso, y que sufre mucho ante defensas cerradas: anulado Neymar, sólo queda Coutinho para inventar.

Ante Suiza, el jugador del FC Barcelona dibujó un golazo pero no fue más que un fogonazo. “El profesor Tite me pide constantemente que lo intente desde lejos y jugando por la izquierda tengo la posibilidad de buscar mejor mi lanzamiento”, dijo el volante que convirtió un rechazo de Steven Zuber en una rosca, desde el balcón del área, que superó a Yann Sommer. Golazo.

1 a 0 en el minuto 19: a partir del gol, Suiza le quitó el balón a Brasil, que tampoco estuvo fina a la hora de salir de contragolpe.

Durante 2 años, el DT Tite ha construido un equipo que es una roca, con un doble pivote que ante Suiza se negó a quitar: demostró ser poco flexible a las situaciones novedosas, y por lo tanto no pudo improvisar para sorprender al rival.

No entró el cabezazo de Thiago Silva, a la salida de un córner, cuando expiraba la 1ra. etapa. Y Brasil se fue al descanso sin imaginar lo que sería la 2da. parte.

Suiza recuperó todo el terreno perdido. Una frivolidad de Marcelo, acabó en el regalo de un córner. Brasil se agazapó mal y Zuber le ganó la posición a Miranda con un empujoncito: 1 a 1. Los brasileños pidieron, el VAR pero el mexicano César Ramos no se lo concedió.

La Seleçao entró en cortocircuito. Tite quitó a Paulinho, muy apagado en el 2do. tiempo, y Casemiro, con amarilla, e ingresaron Fernandinho y Renato Augusto. Nada cambió.

Brasil se encomendó al individualismo. Apareció otra vez Coutinho, luego de un pase preciso de Neymar pero... una golondrina no hace verano.



Brasil le puso corazón:Firmino, Fernandinho y Renato Augusto tuvieron sus oportunidades.

Pero no estuvo a la altura.

Serbia 2 - Costa Rica 0



El líder

Acerca del líder Serbia, hay que destacar que fue justo ganador del partido ante Costa Rica, con un gran despliegue de Milonkovic-Savic.

Muy bien también Tadic , Kolarov y Milenkovic.

El único pecado de Serbia fue no sentenciar el partido.

En Costa Rica fue el arquero Keylor Navas el más destacado, con intervenciones de mucho mérito.

Pero son importantes sus carencias en ataque.

Costa Rica no perdía un partido de Mundial desde 2006, cuando cayó ante Polonia.

En Brasil 14 llegó hasta cuartos de final, y se marchó sin conocer la derrota: 2 victorias y 3 empates.

Serbia tiene 3 puntos en el grupo. Brasil y Suiza 1 cada 1. Costa Rica, 0.