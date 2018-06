¿Flotación libre? Macri le ordenó a Caputo un dólar de $ 27 por 90 días

La economía parece ser el karma del Gobierno del Presidente Mauricio Macri. Metas incumplidas y una turbulencia sobre el valor del dólar en los últimos meses ha generado no sólo descontento en la sociedad, sino renuncias y cambios importantes dentro del Gabinete. Ahora, arranca una nueva semana en la que el clamor popular es que baje el precio del dólar, después de una suba de casi 12% en la semana en que se empezó a aplicar la política de flotación libre, tal como se acordó con el Fondo Monetario Internacional. El pedido no es sólo de la gente, sino del mismo Presidente de la Nación a la nueva cabeza del BCRA Luis Caputo, que le habría solicitado que el dólar se mantenga en 27 pesos. Muchos analistas coinciden con que el futuro económico de la Argentina, a pesar de tener el respaldo del FMI, no es muy alentador. La disparada del tipo de cambio aumentó la incertidumbre y la volatilidad, dos fenómenos que no le hacen nada bien al mundo financiero, y que el Gobierno quiere frenar cuanto antes.

