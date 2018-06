Mensaje a Caputo: Bajar un día el dólar no es tendencia

De Guillermo Kohan a Daniel Hadad, pasando por Claudio Chiaruttini, todos anunciaron el orden de batalla del Banco Central para el lunes 18/06: bajar el dólar en todo lo posible, y en cualquier caso que no llegue a $30. Sin embargo, según explicó el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, la paridad cambiaria la establece la baja productividad de la economía argentina, no el BCRA. Luego, la pelea por el dólar no es cuestión de una jornada sino de un cierto período de tiempo.

Por Urgente 24 Domingo 17 de junio de 2018 21:45 hs