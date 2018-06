Desconfianza en las provincias con el escenario económico

El mes pasado se realizó una encuesta que relevó la opinión de los empresarios del país sobre la situación económica actual. Según la misma, la mitad de los mismos cree que la crisis es responsabilidad del presidente Mauricio Macri y su equipo económico. 8 de cada 10 hombres de negocios elogiaron la decisión del Gobierno de establecer relaciones con el FMI. Durante la semana pasada, que fue turbulenta para la economía Argentina, creció el descontento con respecto a la gestión de Mauricio Macri.

Córdoba varios referentes de organizaciones de empresarios Fondo Monetario Internacional también fueron toleradas. Se esperaba que contribuyeran a tranquilizar a los mercados. El foco de las críticas estaba en cambio en las tasas de interés, que achicarían el crédito. En primer lugar, en la provincia devarios referentes de organizaciones de empresarios hablaron sobre la situación económica . Hace un mes y medio, fueron tomados por sorpresa por la suba del dólar, que aún no se detiene. Sin embargo, se toleraba el aumento de la divisa. Al fin y al cabo, el tipo de cambio, según decían, estaba retrasado. Las negociaciones con eltambién fueron toleradas. Se esperaba que contribuyeran a tranquilizar a los mercados. El foco de las críticas estaba en cambio en las tasas de interés, que achicarían el crédito.

Sin embargo, la última semana la inestabilidad económica sobrepasó el límite de tolerancia: el dólar se instaló alrededor de los 29 pesos y se puso a la cabeza del Banco Central a Luis Caputo.

“Están tratando de licuar un poco el pasivo del Estado, pero esto va a tener consecuencias muy bravas en el consumo, en la demanda y en el nivel de actividad. Es un panorama difícil y no sé si la corrida, aun con la plata del FMI, se va a terminar”, dijo Gerardo Seidel, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, luego de reunirse con referentes de 33 sectores fabriles.

Por otro lado, Eduardo Borri también se expresó al respecto. Se trata del titular de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba. Él habló de un "marcado deterioro" en las expectaticas empresariales. Esto provocaría la caída del apoyo a la gestión de Mauricio Macri. Con la subida del dolar, dijo Birri, las automotrices dejaron de poder afrontar los costos del acero y eso genera una preocupación muy grande en el sector. Además, los últimos meses se caracterizaron también por una reducción de la obra pública.

Benjamín Blanch, el presidente de la Cámara de Supermercados de Córdoba habló sobre su sector: “Las cadenas regionales estamos todas llorando: pocas ventas con gastos en crecimiento. El sector trata de aguantar como puede”. Según él, hay proveedores que no venden a causa del precio del dólar.

El titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, sostuvo que el gradualismo de Macri "no funcionó". Y agregó: “El mercado está haciendo un fuerte ajuste durante los últimos 30 días que todavía no terminó”. Sin embargo, él sostiene que se trata del "rumbo correcto", ya que "no hay otra salida para esta crisis".

Buenos Aires, por otro lado, los empresarios pidieron la Anexo de la Cámara de Diputados provincial y firmaron un documento conjunto. “Antes nos reuníamos con los trabajadores para ver cómo nos repartíamos las ganancias. Hoy nos reunimos para ver cómo hacemos para sostener las fuentes de trabajo”, dijo uno de los hombres de negocios que se encontraba en el lugar. En la provincia de, por otro lado, los empresarios pidieron la emergencia de las PyME la semana pasada. Con el apoyo de los legisladores de la oposición, siete asociaciones realizaron una conferencia en elprovincial y firmaron un documento conjunto. “Antes nos reuníamos con los trabajadores para ver cómo nos repartíamos las ganancias. Hoy nos reunimos para ver cómo hacemos para sostener las fuentes de trabajo”, dijo uno de los hombres de negocios que se encontraba en el lugar.

En el documento, se establece que “tanto nuestro sector como el resto de la economía se han quedado sin oxígeno para soportar por mucho tiempo más este esquema de transferencia de recursos a las transnacionales energéticas, extranjerización de nuestro consumo interno por apertura de importaciones e inestabilidad macroeconómica en un modelo enteramente dispuesto en favor de la especulación financiera”.

Algunos de los problemas mencionados en el texto son la “presión asfixiante” de los tarifazos, la crisis cambiaria que arrancó en abril y que produjo un brusco salto devaluatorio, la competencia desleal que provoca la apertura indiscriminada de importaciones y “las políticas de ajuste actuales y venideras” que golpean de lleno en el mercado interno.

Leo Bilanski, el titual de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino habló sobre el tema: "una de cada dos empresas está en situación de vulnerabilidad económica por un conjunto de medidas de política económica de un modelo que se está agotando”.