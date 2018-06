Trump y Merkel enredados en la migración, talibanes rechazan tregua

Estos son los temas que aparecen en los principales diarios del mundo el 18/6.

Figuras clave de ambos partidos pidieron a Trump que detenga las separaciones de familias en la frontera entre USA y México, apunta The New York Times. Sucede que como parte de su política, el Gobierno de USA está separando a padres de hijos, en los casos de familias que entraron ilegalmente al país a pedir asilo. Según el portal Vox, docenas de padres son separados de sus hijos cada día -los niños terminan clasificados como 'menores no acompañados' y puestos bajo custodia del Gobierno o cuidados temporales, mientras sus padres son clasificados como criminales y enviados a prisión. El asunto, explica el Times, tomó una resonancia especial el Día del Padre, cuando algunos legisladores demócratas visitaron facilidades de detención en Texas y Nueva Jersey para protestar por las separaciones, al tiempo que la Cámara de Representantes prepara una nueva propuesta de la ley de inmigración.

El tema de la inmigración hace tambalear la coalición del Gobierno alemán. La línea dura dentro del bloque conservador de Angela Merkel -encarnada por su ministro de Interior, Construcción y Patria, Horst Seehofer-, otorgó a la canciller un ultimátum de 2 semanas para ajustar las reglas en torno a los buscadores de asilo, bajo amenaza de comenzar a actuar sólo, ordenando a la policía a que rechace a los refugiados en sus fronteras. Esto pone en peligro al Gobierno aemán, de 3 meses de vida, generando una crisis que también podría reverberar en el resto de Europa.

Y mientras tanto Trump lanzó una crítica feroz a Angela Merkel, al tiempo que ambos líderes enfrentan problemas por el tema de la inmigración. Trump twitteó que "el pueblo de Alemania se está volviendo contra su liderazgo al tiempo que la migración está haciendo temblar la ya tenue coalición de Berlín."

Uno de los asesores de Trump, Roger Stone, admitió haberse reunido con un ruso que presuntamente intentó venderle información sucia sobre la candidata demócrata, Hillary Clinton. En el momento del encuentro, Stone no era oficialmente parte de la campaña de Trump. Pero Michael Caputo, un socio de negocios de hace mucho tiempo de Stone, que había arreglado la reunión, sí lo era. Stone y Caputo admitieron a periodistas de The Washington Post que el asunto del encuentro era obtener información dañina sobre Clinton, pero insisten en que no surgió nada de la reunión.

Los talibanes anunciaron que no extenderán su cese al fuego de 3 días con las furzas de seguridad afganas, rechazando así un llamamiento del Presidente afgano, Ashraf Gani, para extender la tregua acordada por el final de Ramadán. Hubo nuevos ataques en varias partes del país.

Un bombardeo aéreo mató a más de 50 combatientes pro-régimen en Siria -la mayoría de ellos extranjeros- antes de la medianoche del domingo, en Al-Hari, una ciudad controlada por milicias regionales que pelean en favor del Presidente Bashar al-Assad. El régimen culpó a USA por el ataque, que negó en un comunicado la acusación.