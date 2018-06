Ya se mide la posibilidad de que Macri no vaya por su reelección

Hace sólo 8 meses, Mauricio Macri festejaba un triunfo en las urnas que le habilitaba su sueño reelectoral. Pero desde entonces el mandatario no ha dejado de contabilizar fracasos en todas las materias, no sólo la económica. A tal punto que las consultoras pasaron de medirlo en una contienda por un segundo gobierno a medir la posibilidad de que no se presente.

Por Urgente 24 Lunes 18 de junio de 2018 12:31 hs Compartí esta nota Imprimir