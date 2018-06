MSCI habló tras la filtración de Clarín, mientras el mercado espera una "Argentina fronteriza"

MSCI, la empresa que califica los mercados financieros del mundo, evitó este lunes confirmar o desmentir si finalmente mantendrá a la Argentina como "mercado de frontera", tal como afirmó el diario Clarín.

En un comunicado por correo electrónico MSCI se limitó a responder que "no comenta sobre rumores", informó la agencia Bloomberg.

La firma tiene previsto dar a conocer su calificación sobre la Argentina este miércoles 20/06.

Según informó Clarín, MSCI confirmará la calificación de "Economía de frontera" para la Argentina, lo cual se mantendrá durante un año. El matutino dijo que esa información circuló como rumor en el mercado y que le fue confirmada por una "fuente que conoce de primera mano la decisión de MSCI".

Por su parte, en el mercado están descontando que la Argentina seguirá siendo un mercado fronterizo.

Así lo consideró este lunes el analista financiero Claudio Zuchovicki. "El mercado no está esperándolo ansiosamente, no tiene expectativas y se sorprenderá si la decisión es favorable. El año pasado no nos ascendieron no por temas técnicos, no por temas económicos, sino por debilidad política y eso no cambió mucho este año", dijo en declaraciones a Radio Nacional.