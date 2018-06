Indigna la política de 'tolerancia cero' de Trump: Niños inmigrantes separados de sus padres

La línea dura en materia migratoria del Presidente Donald Trump está bajo la lupa por estos días, al tiempo que el mandatario intenta presionar a los demócratas a aceptar una legislación nueva que contemple los fondos para la construcción del prometido muro en la fronera con México.

El Día del Padre, los legisladores demócratas visitaron facilidades de detención de inmigrantes ilegales en Texas y Nueva Jersey para protestar por las familias que son separadas en la frontera (los padres son enviados a prisión y los niños son puestos bajo custodia del Gobierno), mientras que el jueves 14/6, miles de personas salieron a la calle a protestar por el tema.

La administración de Trump ordenó que todo aquel que trate de entrar en USA de forma ilegal debe ser procesado y, dado que los menores no pueden entrar en las prisiones de adultos, son recluidos en otros centros.

Las imágenes que muestran a niños en estos centros de cuidados temporales son devastadoras, y muestran la cruda realidad que resulta de la política actual. Pero Trump culpa a los demócratas por ello.

Hasta la Primera Dama, Melania Trump, rompió su silencio habitual para protestar por la práctica -por la que, al igual que su marido, responsabiliza a la inacción del Congreso-. "La señora Trump odia ver a niños separados de sus familias y espera que ambos lados puedan finalmente llegar a un acuerdo para lograr de forma exitosa la reforma en inmigración", dijo a CNN el domingo su directora de Comunicaciones, Stephanie Grisham.

Trump utiliza la situación para presionar a los demócratas a aceptar una nueva ley migratoria que contemple la financiación del muro con la frontera con México. Así, echa la culpa al partido opositor por las separaciones de familia, desligando el asunto de su propio gobierno. "Odio que los niños sean quitados (de sus padres). Los demócratas tienen que cambiar su ley. Es la ley demócrata, podemos cambiarla esta noche, podemos cambiarla ahora", aseguró el mandatario.

Laura Bush, líderes religiosos y figuras clave de la base evangélica conservadora de Trump se manifestaron contra la separación de familias, explica CNN. La ex primera dama dijo que "esta política de tolerancia cero es cruel. Es inmoral. Y me rompe el corazón". "Nuestro gobierno no debería estar en el negocio de depositar niños en tiendas reconvertidas o hacer planes para colocarlos en tiendas de campaña en el desierto a las afueras de El Paso", escribió Bush. "Estas imágenes son inquietantemente reminiscentes de los campos de internamiento de japoneses estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial, que ahora se considera uno de los episodios más vergonzosos en la historia de Estados Unidos". Entre los líderes religiosos, el cardenal Timothy Dolan y Franklin Graham -aliado clave de Trump- criticaron la moralidad de las separaciones.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, pretende someter a votación 2 medidas migratorias, explica ABC. Una propuesta de ley en clave de línea dura -que tiene escasas posibilidades de salir adelante- y otra consensuada por los republicanos moderados y conservadores, que Ryan dijo confiaba en que sería aprobada. Pero Trump aseguró en entrevista con Fox: "Estoy mirando ambas y desde luego no firmaría la más moderada."

El 7/5, el fiscal general de USA, Jeff Sessiones, advirtió: "Si cruzas la frontera de manera ilegal, entonces te perseguiremos. Si pasas ilegalmente a un extranjero a través de la frontera, entonces te perseguiremos. Si pasas a un niño, entonces te vamos a perseguir, y ese niño se le separará de ti, probablemente, como establece la ley." Luego añadió: "Si no quieres que te separen de tu hijo, entonces no lo traigas ilegalmente a través de la frontera. No es nuestra culpa que alguien haga eso."

El departamento de Seguridad Interior informó que 1.995 niños habían sido separados de sus padres -quienes enfrentan procesos judiciales por haber cruzado la frontera ilegalmente- entre el 19/4 y el 31/5.

Que detalles menores no tapen que el desempleo cayó 1% desde enero de 2017. pic.twitter.com/vq0q1ytgBH

— Joaquín Harguindey (@jeharguindey) 18 de junio de 2018