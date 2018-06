Un fallo que podría llevar a Lula a las urnas

Se trata del candidato favorito para las elecciones presidenciales del país más grande de Sudamérica, y se encuentra tras las rejas. En octubre de este año, se realizan los comicios para el pueblo brasileño vote quién será el nuevo presidenete. Si Lula no puede presentarse, quien resulte vencedor se vería en un grave problema: una crisis de legitimidad. Hoy no hay ningún otro candidato que cuente con el apoyo del ex mandatario que se encuentra preso.

En este momento, se espera que la fiscal general, Raquel Dodge, haga una definición sobre el tema. Como resultado, la Corte Suprema podría realizar un pedido de libertad. Lula, que en este momento se encuentra en la preso y con una condena de 12 años, quedaría libre y con posibilidades de presentarte en las elecciones de octubre.

En Argentina tenemos experiencia con lo quue puede llegar a pasar cuando quien se encuentra a la cabeza del Poder Ejectivo no es a quien el pueblo elige. En 1963, Arturo Illia (UCR) fue electo presidente de la Nación. En aquel momento, el peronismo se encontraba proscripto desde 1958 y el ex presidente Juan Domingo Perón se encontraba en el exilio. Un porcentaje bastante alto de la población (casi un 20%) emitió voto en blanco. La presidencia del radical se caracterizó por una falta de legitimidad que le impidio avanzar. Posteriormente, vinieron años de una gran inestabilidad política, que llegó al extremo con los gobiernos de facto.

No sería una mala idea que Brasil recuerde la historia de su vecino. Quitarle a la ciudadanía la posibilidad de elegir a quien quieren que presida el Ejecutivo, podría generar graves problemas para quien termine ocupando ese lugar. Además, se trata de un país con una extensión y una economía mucho más grandes que las argentinas.

El fallo fue alcanzado con una mayoría de 5 sobre 6 y sostiene que llevar a alguien a declarar por la fuerza no siendo ni imputado ni procesado debe hacerse apenas como último recurso. Se basaron en que el instrumento legal no solo en utilizado en casos donde están implicadas personas del ámbito político: “La legislación no se aplica solamente a aquellos envueltos en posibles prácticas de corrupción, no se aplica solo al crimen de cuello blanco. No son solo ellos los coercionados por la policía. Son los envueltos en general en prácticas criminales. ¿No queremos un mejor Brasil?".

El juez Sergio Moro fue quien sometió al ex presidente a testimoniar bajo la conducción coercitiva, hace más de dos años. 500 policías se presentaron la casa de Lula para registrarla, mientras un comisario lo interrogaba. El magistrado condenó a Lula por corrupción y por recibir sobornos. El ex mandatario, por su parte, siempre negó esos hechos y acusó al magistrado de persecusión para impedirle participar de las elecciones presidenciales de este año.

Lula está condenado a 12 años y un mes de prisión, y se encuentra en la sede de la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba desde el 7 de abril de este año.

La Operación "Lava Jato" es una investigación que realizó la Policía Federal de Brasil. Se hizo pública en marzo de 2014 y su objetivo era descubrir un esquema de lavado de dinero en Brasil, que involucraba a figuras políticas y empresas, como Petrobras y Odebrecht. Sergio Moro es el juez que la llevó adelante y fue quien mandó preso al ex presidente Lula.