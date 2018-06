La joven que se accidentó usaba cinturones no certificados

La tragedia visibiliza un problema de nuestro país. En muchas ocasiones, para bajar costos, los aviadores utilizan partes no certificadas por la autoridad aeronáutica. En este caso, se trata de los cinturones de seguridad de Fiorella.

En las fotos difundidas, donde se la ve piloteando el planeador, está usando unos cinturones de seguridad de marca Fades. Esta empresa nacional no fabrica productos para la actividad aeronáutica, sino para automovilismo deportivo. Si bien este accidente no fue provocado por el uso de cinturones no certificados, esta sipodría ser la causa de un accidente en otra oportunidad. Se trata de una práctica muy común.

El accidente ocurrió en el Aeródromo de Esperanza, en Santa Fe, a las 4 de la tarde del sábado. La joven poseía la licencia necesaria para pilotear la nave y las causas de la extraña maniobra estan siendo investigadas.

El impacto causó graves heridas en su rostro, múltiples lesiones en el tórax y en sus extremidades. Finalmente, la joven murió el domingo por la tarde.