“Si hay otro shock externo como el que tuvimos, va a ser difícil enderezar el barco"

“La administración Macri tiene muchas cosas positivas, pero probablemente su talón de Aquiles haya sido la configuración macroeconómica, s obre el mayor déficit que dejó el populismo, Macri lo aumentó financiado con endeudamiento externo, no teníamos ninguna condición para tener una política monetaria de metas de inflación y tener éxito y además dejamos flotar el dólar, que la flotación es el resultado de lo que fiscal y monetariamente hagas y generó el déficit fiscal y de cuentas más grande de los últimos 35 años ”, así arrancó su entrevista el economista Miguel Ángel Broda en el programa La Mirada transmitido por Canal 26, en el que este lunes 18/06 se discutían las políticas económicas llevadas a cabo por el Gobierno de la Nación.

La economía es un tema que genera debate hoy día en la Argentina, todo indica que el Gobierno no ha acertado en cuál es la política correcta para que el país encuentre la estabilidad económica y salga de esa turbulencia en la ha estado sumergida, sobre todo en los últimos meses. Broda cuestionó la manera del Ejecutivo y dijo: La apuesta de que íbamos a tener 4 años de colocar 30 o 40 mil millones en el mercado internacional por año no fue correcta y la verdad es que recibimos un shock externo de magnitud, la gente quiere disminuir la tenencia de activos argentinos, sean acciones, bonos o moneda local, y eso nos obligó, porque realmente no teníamos como financiar nada, caer en el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, explicó.

Para Broda, la decisión del Gobierno de acudir al Fondo fue estrictamente por necesidad, “no teníamos financiamiento ni interno ni externo”, dijo. Y agregó que el Fondo ha sido muy flexible con la Argentina y que además ha contado con un “extraordinario” apoyo del FMI por lograr un acuerdo de “mucho dinero y en poco tiempo”.

Sin embargo, y aunque Borda le aseguró al periodista Roberto García, que era del 20% que creía que la decisión de acudir al FMI no era tan desacertada, admitió que “pasa que el acuerdo con el Fondo es la única chance que tiene el Presidente para ser reelecto hasta ahora tiene la convicción para hacerlo, pero el programa tiene efectos sin dudas, de corto plazo recesivos, pero la configuración macro del programa es mucho mejor de lo que teníamos”, reflexionó.

Y aseguró: tuvimos que ir a pedir financiamiento, pero lo hizo tardíamente. El éxito de este programa es relativo, porque el programa lo que intenta es que Argentina regrese y gane confianza para volver a los mercados internacionales… Probablemente si gana confianza, porque en este último trimestre va a caer, probablemente tenga una leve recuperación en 2019”, explicó.

Y siguió: “Yo espero que la convicción que veo en el Presidente de seguir rigurosamente el programa con el FMI se mantenga, cuando empiece a haber costos de altísima inflación como se va a empezar a ver en el próximo mes, caída de actividad, y la verdad que eso no es culpa del fondo, es culpa de haber apostado de que podíamos conseguir financiamiento por mucho más tiempo, pero el mundo cambió y seguirá cambiando” , sentenció.

Del mismo modo, consideró que aunque era la única salida del Gobierno, el programa con el FMI es “precario” porque advirtió que “si hay otro shock externo como el que tuvimos, va a ser difícil enderezar el barco, y en ese contexto lo que se ha hecho en este fin de semana es todo bueno, y es: apagar el incendio”, comentó Broda.

En cuanto a la altísima tasa de inflación que maneja Argentina, el economista aseguró que “sin duda cuando más rápido se compren las cosas con el salario mensual, menos impuesto inflacionario se paga”, refiriéndose a la recomendación de su colega Martín Redrado, que sugirió a la sociedad que al momento de cobrar el salario saliera a los supermercados inmediatamente a comprar los alimentos y artículos de primera necesidad.