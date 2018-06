Preocupa el estado anímico de Messi que no se recupera de Islanda

Todavía quedaron las esquirlas del empate de Argentina ante Islandia 1-1 por el partido que correspondió a la primera fecha del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Ahora, el seleccionado albiceleste está obligado a ganarle a Croacia este jueves (21/06) si quiere aspirar a alguna posibilidad para clasificarse a los octavos de final. Ante este panorama, el técnico Jorge Sampaoli, tuvo que echar mano en el plantel, debió cambiar nombres y esquema táctico.

Más allá de la preparación de cara al encuentro frente a los balcánicos, la atención de la delegación argentina está centrada en el estado de ánimo del capitán Lionel Messi quién erró un penal en el encuentro frente a los ‘Vikingos’.

Una vez concretada la igualdad ante Islandia, Gonzalo Higuaín y Wilfredo Caballero intentaron consolarlo a Messi, pero no tuvieron suerte. Sergio Agüero, su amigo y compañero de habitación en la concentración de Bronnitsy, también se acercó a abrazarlo. Cabizbajo y masticando bronca, buscó en algún sitio la respuesta que no había encontrado en los 90 minutos del empate 1-1 ante Islandia. Frustrado, se arrancó la cinta de capitán y pateó la pelota. Después, giró sobre su eje, se agachó, acomodó la cinta en su mano izquierda y se llevó la mano derecha a los ojos. Un lamento que captaron las cámaras de televisión, pero que después tuvo continuidad puertas adentro, en un vestuario en el que no pudo ocultar su lamento. Cuentan quienes estuvieron ahí que estaba desconsolado. Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, volvió a atascarse en un partido mundialista. No solo no pudo encontrar un hueco en la sólida defensa islandesa, sino que falló cuando tuvo en sus pies el triunfo. “Me siento responsable”, confesó una hora y media después del partido, en una zona mixta en la que ya había desaparecido el lamento que vivió en la intimidad. Se tomó su tiempo, pero con el pasar de los minutos se fue diluyendo la bronca, la impotencia, según una nota publicada en el Diario La Nación.

“¿Si hubo algún mensaje en el vestuario después del empate? Estuvimos con bronca, calientes. Se lo vio mal a Leo, pero hay que apoyarlo y hacernos fuertes”, contó el debutante Maximiliano Meza, en declaraciones que concedió al Diario La Nación. Por la misma línea fue Nicolás Tagliafico. “Es humano, a veces las cosas pasan por algo y ahora hay que estar con él”, fue el apoyo que recibió de Agüero. Fue tal la frustración de Messi que hasta asintió cuando un periodista le recordó que en el Mundial de Italia “también empezaron perdiendo”. Un empate que tuvo otro sabor puertas adentro, reveló La Nación.

Ya sin las manos en los ojos para ocultar su tristeza, Messi dejó el estadio del Spartak con otro ánimo. A diferencia de otros golpes que tuvo con la camiseta de la selección, esta vez prefirió mirar hacia adelante y cambió las lágrimas por sonrisas. “Creo que merecimos ganar el partido, ellos prácticamente no hicieron nada más que defender y tirar pelotazos. Sentíamos de verdad que era un grupo complicado, que iba a ser un partido difícil. Físicamente son muy fuertes, Croacia es una gran selección y Nigeria también”, valoró. Y finalizó: “Ahora hay que pensar en lo que viene, descansar, prepararnos bien y no darle más vueltas a este partido”.

Por otra parte, el último domingo 17/06, durante la jornada de visita de los familiares al complejo donde reside la Selección, Antonela Roccuzzo y los tres hijos del astro rosarino no se hicieron presentes, ya que la familia celebró el Día del Padre en España horas antes de que el punta se incorporara a la preparación del elenco nacional de cara al Mundial.

Celia, mamá del atacante, aseguró que el jueves la esposa del futbolista viajará a Rusia para presenciar el encuentro ante Croacia.

Según los habitantes del Bronnitsy Training Centre, a Messi “se lo ve con la cabeza gacha”. No llamó la atención, entonces, que cuando en el entrenamiento de este mismo lunes se le permitió el acceso a los medios, el futbolista ya estaba camino a los vestuarios “para que su estado de ánimo no quede expuesto ante las cámaras”, según publicó este mismo lunes Infobae.

Este lunes (18/06) la esposa de Messi publicó en Instagram un mensaje de aliento para la Pulga: “Siempre juntos y con vos más que nunca”. La frase está acompañada por una foto familiar con la presencia de ellos y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Según confirmó su suegra Celia en Telefé, Roccuzzo sí dirá presente en el partido que la Selección jugará ante Croacia, el jueves en Nizhny Nóvgorod.

En medio de toda esta incertidumbre, una vez más, todas las miradas se centran en Messi que es blanco de apoyo de hinchas y hasta críticas despiadadas de cierto sector del periodismo. A tan solo tres días del duelo frente a los croatas, ya no hay tiempo para seguir lamentándose por un resultado que era previsible ante Islandia aunque, quizás, el equipo que pretende Sampaoli, pueda aparecer ante una selección irregular que deja muchos espacios en el fondo en que puede aspirar a un resquicio de esperanza y de enderezar el rumbo.