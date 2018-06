Crecen los cursos sobre criptomonedas

A la hora de buscar nuevas carreras universitarias bien vale pensar como capacitarnos para entrar en el mundo de las monedas virtuales. Son las llamadas, criptomonedas, cuya importancia en estos tiempos es innegable. Por esa razón varias las universidades decidieron sumar a sus programas de estudios cursos sobre este fenómeno financiero.



De acuerdo con lo publicado por la Revista Fortuna la Universidad de Alcalá inició en noviembre de 2017 el Master en Blockchain, Smart Contracts y CriptoEconomía.



El primero de ellos contó con 25 alumnos y se espera que para la segunda edición se anoten otros 50 interesados. También, la Universidad Autónoma de Madrid anunció el inicio de inscripciones para su Maestría en Blockchain y CriptoEconomía para el período 2018/19. Mientras tanto, la Universidad Europea de Madrid ofrece el Postgrado de Experto en Bitcoin y Blockchain.

Pero España no es el único país con análisis de criptomonedas. La Facultad de Economía y Administración de San Pablo incorporó a sus unidades de estudios las criptodivisas. Otra casa de altos estudios en la misma ciudad está planeando sumar como Maestría las criptomonedas.



Cabe recordar que el dinero virtual surgió en el mundo en 2009 con los Bitcoins. A partir de ese momento, y hasta hoy, aparecieron muchas otras criptodivisas con diferentes características y protocolos como Litecoin, Ethereum, Ripple y Dogecoin.



No solo eso, cada vez son más los negocios que las aceptan. Tal es el caso del Mundial celebrado en Rusia, donde uno puede comprar desde pasajes de avión hasta hacer reservas en hoteles. Inclusive, en Escocia, existe una clínica donde se trata psicológicamente la adicción a las criptomonedas.



En Argentina el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), dirigido a formar profesionales en carreras específicas, cuenta; entre sus cursos a distancia, una Diplomatura en Criptoeconomías: Blockchain, Contratos inteligentes y Criptomonedas.



Sin duda el avance de las criptomonedas resulta imparable, no solamente por lo que implica gestionar nuevas formas de negocios sino, por como lograr que sean exitosos.