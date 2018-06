Desmintieron la renuncia de Lorenzetti, pero luce debilitado

Ayer (18/6) en Urgente24 advertimos sobre la reunión fuera de agenda del titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, con Mauricio Macri en la Casa Rosada. De ese encuentro trascendió que Lorenzetti le habría comunicado al Presidente que no buscará renovar su mandato al frente del máximo tribunal, que este año elige autoridades. Esta mañana (19/06) llegó la desmentida, pero no la hizo Lorenzetti ni su asesora de prensa, sino el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, un síntoma quizás de la debilidad que hoy padece el hombre de Rafaela. En la Corte, Lorenzetti no estaría logrando el apoyo de sus pares para otro mandato. Y en la Casa Rosada lo tienen en la mira por no haber avanzado en una reforma del gasto del Poder Judicial.

Por Urgente 24 Martes 19 de junio de 2018 9:22 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir