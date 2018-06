El islandés 'amateur' que paró a Messi trabaja en una fábrica de sal

Ya era conocido que el equipo casi amateur de Islandia está dirigido por un dentista y la mayoría de sus jugadores son ilustres desconocidos de una isla con tantos habitantes como algún municipio mediano de la provincia de Buenos Aires. Pero siguen apareciendo historias increíbles de alguno de sus jugadores. Una de ellas tiene como protagonista al defensor de 33 años Birkir Saevarsson, que tuvo la difícil misión de marcar a Lionel Messi y logró frenarlo en el empate con Argentina.

Saevarsson, además de jugar lo que será su último mundial dada su edad, es el único de los 23 del seleccionado islandés que juega en la liga local. Además, es el peor valorado por el mercado. Pero lo más llamativo es que después de entrenar con su equipo trabaja en una fábrica de sal negra para sentirse útil pero también con la certeza de que no puede vivir mucho tiempo del fútbol.

El diario La Vanguardia de España rescató la historia del veterano defensor islandés y recuerda que tiene 80 partidos internacionales a sus espaldas. Pero también su trabajo en una fábrica de sal negra en la zona industrial de Reykjavík, la capital de Islandia.

Saevarsson aclara que no lo hace por dinero, sino para sentirse útil cuando no entrena con el Valur, equipo de la capital islandesa.

“Esto es lo normal para un islandés, ¿sabes? Más normal que ir a un Mundial”, comentó en un reportaje realizado por la agencia AP realizado en su puesto de trabajo. Para el defensa de 33 años dedicarse profesionalmente al fútbol “es el mejor trabajo que se puede tener, pero no es la vida real”.

Saevarsson mata el tiempo libre que le deja el fútbol trabajando. “No puedo mantener mi culo en la silla todo el día sin hacer nada. Es aburrido y te vuelve perezoso”.

Además del fútbol, Birkir es aficionado al hockey sobre hielo y es muy valorado por el DT Heimir Hallgrímsson, dentista de profesión, que lo considera una pieza fundamental del bloque defensivo.

Para el técnico, el secreto del éxito de un equipo que eliminó a Inglaterra de la Eurocopa de Francia 2016 es la buena amistad entre los compañeros. “No es como un equipo de fútbol que se está conociendo, es como un grupo de amigos. No podría haber un grupo mejor en el que jugar. Cuando estás cerca del otro, es más fácil pedirle algo o gritarle y que no se lo tome como algo personal. Sabes que lo hace porque es tu amigo”, sostiene.

