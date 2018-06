Revés para Vidal: La Justicia le ordenó activar la cláusula gatillo a docentes

Revés judicial para la gobernadora María Eugenia Vidal en su pleito con los docentes bonaerenses. Esta mañana (19/6) la Justicia falló a favor de los gremios y desde julio se deberá activar la cláusula gatillo.

El Tribunal del Trabajo Nº 4, en la causa que llevaron adelante los jueces Martiarena, Di Stefano, Moreyra caratulada como "Federación de Educadores Bonaerenses y otros contra Dirección General de Cultura y Educación y otro/s sobre ampara judicial", resolvió declarar la "ultractividad de la cláusula convencional de paritaria salarial acordada por las partes en el año 2017 de adecuación semestral -cada mes de julio y enero, próximos- por variación de los indices de precios al consumidor emitidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, respecto a los sueldos del mes de enero de 2018 (art.14 bis de la Constitución Nacional, art. 39 inc.3 del la Constitución Provincial, art.14 de la ley 13552, art. 63 de la ley 11653 y 322 del CPCC)".

Los jueces también rechazaron la querella por práctica desleal y sanción contra la provincia de Buenos Aires y ordenaron "negociar de buena fe en los términos del art.4 inc. c de la ley 23546".

La decisión judicial fue tomada luego de que el Frente de Unidad Docente presentara un amparo, donde denunció al gobierno bonaerense de "negociar de mala fe, incumpliendo la ley provincial 13552, que no se reúne en tiempo ni con la periodicidad oportuna, que no brinda la información necesaria, que no hace esfuerzos conducentes para proteger los salarios docentes de la inflación y los aumentos de tarifas".

"Corresponde en esta etapa resolver de acuerdo a derecho respecto de la procedencia o no de las pretensiones que integran los escritos de constitución del proceso (arts. 47 2° párrafo, 63 y cc. de la ley 11.653)" reza el fallo judicial.

Según el pronunciamiento del tribunal, la Provincia deberá abonar un 2% más en relación al adelanto "a cuenta" de la negociación salarial. Esto pasa porque el gobierno autorizó un incremento por decreto de un 10% para el primer semestre, aunque la inflación que registra el INDEC para los primeros 5 meses del año marcó un alza de un 11,9%.

Tras el fallo, Vidal puede recurrir a la Suprema Corte dentro de los 10 días desde que se dictó el fallo.

Por su parte, los gremios docentes realizarán un "banderazo" frente a la Casa de la Provincia para exigirle al gobierno que convoque a paritarias y que mejore la oferta del 15% de aumento salarial.