Votar 7 veces en un año: Las provincias que eligen no recortar gastos

La provincia de Río Negro tiene al menos 5 turnos electorales para 2019 y el gobernador Alberto Weretilneck insiste en agregar 2 más: PASO y balotage para la elección a gobernador. Serían 7 llamados en total, que entrarían en total contradicción con los pedidos del oficialismo nacional de recortar gastos, además de la estrategia del macrismo de ir en el sentido inverso. No es sólo esta provincia, en Mendoza, por caso, la caída de la imagen de la administración nacional, está haciendo repensar a sus propios aliados en la posibilidad de desdoblar los comicios locales de los nacionales. Mientras en Entre Ríos se discute una reforma política bajo la idea del gobernador Gustavo Bordet de adelantar las elecciones provinciales. Y, en cambio, otros como el salteño Juan Manuel Urtubey, quien ya no tiene posibilidad de reelección en su provincia, dice no ver la necesidad de unificar.

