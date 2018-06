Día triste para el rap: 2 jóvenes en ascenso, asesinados a los tiros

2 raperos estadounidenses en ascenso, XXXTentacion y Jimmy Wopo, de 20 y 21 años, fueron asesinados a los tiros el lunes 18/6. La policía descartó por el momento que ambos sucesos estuviesen relacionados entre sí, explica el diario La Vanguardia.

XXXTentacion era su nombre artístico. Jahseh Dwayne Onfroy escribía música desde que había sido liberado de un centro correccional juvenil. En 2013, lanzó su primera canción en la plataforma SoundCloud, titulada 'News/Flock', apunta el diario La Vanguardia.

Esta canción estuvo inspirada en el tiempo que había estado detenido por posesión de armas, explica El Comercio.

En 2017, presentó su primer álbum, '17', y en marzo de este año lanzó '?', que incluyó los sencillos 'Sad!' y 'Changes'.

"Al menos quiero saber que los niños perciben mi mensaje, y lo usan y lo convierten en algo positivo. Si alguna vez me muero o soy sacrificado, quiero asegurarme de que mi vida hizo felices a al menos 5 millones de niños", dice XXXTentacion en un video recogido por La Vanguardia.

Onfroy estaba acusado de violencia doméstica contra su novia embarazada, acusaciones que negaba. El juicio estaba pendiente de sentencia. El Comercio apunta que este no era su único problema con la justicia. En su contra hay tamién una docena de cargos por delitos graves. Se le acusaba también de manipular testigos. XXXTentacion tenía arresto domiciliario, pero recientemente un juez le había permitido salir de gira musical.

El rapero fue tiroteado dentro de su coche cerca de una tienda de motocicletas, en Deerfield Beach, al norte de Miami, informó la oficina del alguacil del condado Broward. Fue trasladado a un centro médico y murió poco después.

Según el portal TMZ, el artista fue atacado por un grupo de hombres encapuchados cuando salía de la tienda de motocicletas. Testigos revelaron que un hombre armado, cuya identidad se desconoce hasta el momento, se acercó a su auto y disparó. TMZ asegura que la policía recibió por la tarde una llamada telefónica que informaba que 2 atacantes con capucha habían robado una bolsa Louis Vuitton del auto del raper, antes de escapar.

A través de Twitter, distintos raperos se despidieron de XXXTentacion.

