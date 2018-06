Gran polémica del mundial: ¿Hay manipulación del VAR?

La Copa del Mundo de Fútbol Rusia 2018 tuvo el debut del sistema de videoarbitraje conocido como VAR que se elaboró para intentar terminar con todas las polémicas que se generan por las decisiones que toman los árbitros ante jugadas dudosas. Sin embargo, la implementación de este sistema dejó abierto el debate acerca de que si el VAR ¿es efectivo o no? debido a que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) presentó este martes (19/06) una queja ante la FIFA debido a las determinaciones que tomaron los jueces durante el empate 1-1 entre la ‘verdeamarelha’ y Suiza. De hecho, el enojo proviene de las decisiones que no tomaron los árbitros, fundamentalmente en un leve empujón de Steven Zuber le propinó a Miranda que originó el empate de la selección helvética. En su escrito, la CBF dejó en claro que en su opinión Zuber empuja a Miranda en la jugada decisiva, por eso pide copia de todas las comunicaciones durante esos instantes entre el árbitro y los asistentes de vídeo. No obstante, el uso del VAR fue de mucha utilidad en el partido que Japón le ganó a Colombia 2-1. En este encuentro, el seleccionado ‘cafetero’ consiguió el empate transitorio mediante Juan Fernando Quintero, tras un tiro de falta. Los japoneses protestaban, diciendo que la pelota no había entrado, pero gracias al videoarbitraje se confirmó el tanto. Ahora, el debate quedó más que asentado el VAR ¿sirve o no sirve?.

Por Urgente 24 Martes 19 de junio de 2018 16:00 hs