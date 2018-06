Estados Unidos ataca a los países petroleros

Desde mayo de este año, se está tratando la Ley Contra Cárteles de Producción y Exportación (NOPEC, por sus siglas en inglés), que sometería al cártel a la ley antimonopolio Sherman. La semana pasada, el Comité Judicial de la Cámara de Diputados lo envió a deliberación.

Las críticas de Donald Trump consisten en que los precios del petróleo deberían rondar los 30 dólares por barril (cuando en realidad cotizan más del doble) y ha dicho que la OPEP está "robando dinero" a los cuidadanos estadounidenses. A través de la ley, se podría efectuar una demanda de parte de Washington, contra la organización internacional por manipular el mercado de energía. El pasado 13 de junio publicó en su cuenta de Twitter: “Los precios del petróleo son demasiado altos, la OPEP está de nuevo allí. ¡No está bien!".

Oil prices are too high, OPEC is at it again. Not good!