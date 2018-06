Desesperado, Sampaoli mete 4 cambios y el esquema que usó ante Ecuador

A tan solo dos días del partido ‘clave’ que jugarán Argentina ante Croacia que corresponde a la segunda fecha del Grupo D de la Copa Mundial Rusia 2018, el equipo albiceleste comandado por Jorge Sampaoli, ya casi tiene el equipo y el esquema táctico que utilizará para intentar doblegar a los balcánicos.

En medio de la preparación, el cordobés Paulo Dybala y Cristián Ansaldi, brindaron este martes (19/06) una conferencia de prensa en el que ambos protagonistas ya casi palpitan el duelo frente a los croatas.

En la misma conferencia, Dybala reconoció que “está dejando todo en cada entrenamiento” y señaló que es optimista sobre poder jugar en Rusia e indicó que “siempre entro con la mentalidad de que voy poder jugar. Un Mundial no es fácil y es por eso que hay que estar preparado”.

Por consiguiente, el delantero de la Juventus, quién aún no aparece entre las prioridades de Sampaoli, que “siempre soy muy optimista y creo que voy a tener la posibilidad. Si me fastidio no es el camino” y agregó que “nunca tuve miedo de quedar afuera del Mundial. Siempre tuve la confianza por el trabajo que estaba haciendo. Después el entrenador elige y yo tengo que dar el máximo para estar disponible. Cada partido es diferente”.

Y a modo de conclusión, dejó una sentencia: “Bajar los brazos, imposible. Si bajo los brazos, me tendría que quedar en mi casa, directamente. Uno siempre sueña con meter un gol, empujándola dentro del área, pateando de afuera del área... como sea. Es algo hermoso estar acá. Hace seis años estaba jugando la B Nacional con Instituto”.

Cabe recordar que el técnico casildense no tuvo en cuenta a Paulo Dybala en las anteriores convocatorias en el que había confesado que le resultaba “difícil” jugar con Lionel Messi porque se sitúan “en la misma posición”.

Por lo tanto, el atacante de la ‘Vecchia Signora’ había resaltado que “puedo aprender muchas cosas de él, cómo interpreta el juego, cómo piensa, cómo ve los movimientos de los compañeros, eso me puede ayudar mucho en el futuro. Es una suerte tenerlo al lado, me ayudará mucho en el futuro. Es difícil jugar con él porque jugamos en la misma posición. Pero, en todo caso me tengo que adaptar yo a él y lo tengo que hacer sentir cómodo” y había agregado que “juego con él en la selección y es un gran placer hacerlo, con él de compañero aprendo muchas cosas”.

Dybala no se sintió cómodo en ninguno de los últimos partidos de las eliminatorias Rusia 2018 y compartir la posición con Messi sería la principal razón. Tras estas declaraciones, el técnico Jorge Sampaoli había decidido no sancionar al jugador y había respondido enojado que “puedo decirle que es falso. Yo no puedo andar aclarando rumores”.

A su turno, Ansaldi les mandó un mensaje a todos aquellos que cuestionan lo hecho por la Selección Argentina en que “nos critican pero a todos los grandes les está costando”.

Colombia, Brasil, España, Portugal. Son algunos de los países estrella que no pudieron lograr los 3 puntos en su debut mundialista.

Durante la práctica, Sampaoli paró dos equipos y mantuvo el esquema 3-4-3 que pondrá en cancha frente a los croatas. En la formación titular rotaron Enzo Pérez y Maximiliano Meza en la función de doble cinco, como acompañantes de Javier Mascherano. El volante de River y el de Independiente se disputan un lugar entre los titulares.

A favor de Meza corre el segundo tiempo frente a Islandia. Su aporte mejoró cuando intentó centralizar su juego y pudo asociarse con Lionel Messi. A favor de Pérez juega el último antecedente de un partido complicado, vital, similar en riesgo y presión al duelo con Croacia. En octubre del año pasado, frente a Ecuador por Eliminatorias, con una Argentina obligada a ganar en la altura de Quito, el reemplazante de Manuel Lanzini en la lista de 23 fue el patrón del mediocampo. Esa noche no fue la figura del partido por culpa del triplete épico de Messi que selló la clasificación al Mundial.

Así, el equipo que se perfila para enfrentar a Luka Modric y compañía es el siguiente: Caballero; Mercado, Otamendi y Tagliafico; Salvio, Mascherano, Pérez o Meza y Acuña; Messi, Agûero y Pavón.

El miércoles el seleccionado realizará un entrenamiento más liviano por la mañana y por la tarde de Rusia emprenderá viaje en avión hacia la ciudad donde se disputará el encuentro.

Allí, en Nizhny Nóvgorod, se hospedará en el hotel Marriot aproximadamente a las 17, y para las 19 se programó la conferencia de prensa de Sampaoli. La hora de la verdad empezó hoy su incontenible cuenta regresiva.