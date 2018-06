Macri no quiere más escraches: Día de la Bandera sin la figura presidencial

Pese a que en horas de la mañana de este martes 19/06 se había confirmado que el Presidente Mauricio Macri asistiría a los actos por el Día de la Bandera que tendrán lugar mañana miércoles en Rosario, esta noche la decisión se modificó y el primer mandatario nacional no asistirá a los acostumbrados actos. El Gobierno viene atravesando tensos episodios, el último que se viralizó, fue la entrega de una banana al jefe de Gabinete Marcos Peña tras ser bautizado como "El Gorila del año", lo mismo pasó en el mundial de Rusia, en donde la hinchada argentina realizó cánticos con referencia al precio del dólar. Por supuesto, para evitar este tipo de "escraches", en un ambiente "poco feliz" que se respira en las últimas semanas por los efectos de la inflación (tarifas, acuerdo con el FMI, pérdida del poder adquisitivo), el Gobierno decidió "por razones de seguridad", que Macri no viaje a Rosario. "Se priorizó cuidar la paz. Querían empañar el Día de la Bandera. No queremos darle margen a los violentos", confirmó el presidente del PRO de Santa Fe, Federico Angelini, en declaraciones a Canal 3 de Rosario.

