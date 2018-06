El FMI aprobó el préstamo 'Stand-By' y ya envía US$15.000 millones

Este miércoles (20/06), el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el préstamo stand by para la Argentina, el paso formal para terminar de confirmar el acuerdo técnico con el Gobierno de Mauricio Macri, por el cual la entidad multilareral de crédito había confirmado el crédito de US$50.000 millones a lo largo de tres años. Con esta aprobación, se hará efectivo el primer envío del dinero al país por US$15.000 millones, que llegarán inmediatamente.



La mitad de ese tercio, unos US$7.500 millones, van a ser utilizados por el Gobierno para apuntalar el gasto, con subastas diarias a través del Banco Central cuando haya necesidad de pesos para contener al dólar.



El resto de los desembolsos se harán en función del cumplimiento de las metas comprometidas en la negociación con el FMI. El organismo auditará ese cumplimiento de los objetivos económicos en forma trimestral. La primera misión del Fondo visitaría la Argentina en septiembre próximo, según indicaron en el organismo.



La reunión del directorio del Fondo se realizó esta mañana en Washington. "El plan económico de las autoridades argentinas respaldado por el Acuerdo Stand-By busca reforzar la economía del país restableciendo la confianza del mercado mediante un programa macroeconómico coherente que reduce las necesidades de financiamiento, encauza la deuda pública argentina por una trayectoria descendente firme y afianza el plan de reducción de la inflación mediante metas de inflación más realistas y el fortalecimiento de la independencia del banco central", informó el FMI en un comunicado que fue distribuido desde su sede en la capital norteamericana y en el que detalla que la decisión "permite a las autoridades argentinas realizar una compra inmediata de USD 15.000 millones", la mitad de los cuales se destinará en lo inmediato al "respaldo presupuestario".



Comunicado oficial que difundió el ministerio de Hacienda:



El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba Acuerdo Stand-By por USD 50.000 millones para Argentina



El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó hoy un acuerdo a favor de Argentina en el marco de un Acuerdo Stand-By de tres años por USD 50.000 millones (equivalente a DEG 35.379 millones, o alrededor de 1.110% de la cuota de Argentina en el FMI).



La decisión del Directorio permite a las autoridades realizar una compra inmediata de USD 15.000 millones (equivalentes a DEG 10.614 millones, o 333% de la cuota de Argentina). La mitad de ese monto (USD 7.500 millones) se destinará al respaldo presupuestario. El monto restante del respaldo financiero del FMI (USD 35.000 millones) estará disponible a lo largo de la duración del acuerdo, supeditado a exámenes trimestrales a cargo del Directorio Ejecutivo. Las autoridades han anunciado la intención de girar contra el primer tramo del acuerdo, pero posteriormente tratarán el resto del acuerdo con carácter precautorio.



El plan económico de las autoridades argentinas respaldado por el Acuerdo Stand-By busca reforzar la economía del país restableciendo la confianza del mercado mediante un programa macroeconómico coherente que reduce las necesidades de financiamiento, encauza la deuda pública argentina por una trayectoria descendente firme y afianza el plan de reducción de la inflación mediante metas de inflación más realistas y el fortalecimiento de la independencia del banco central. Cabe destacar que el plan incluye medidas para proteger a los segmentos más vulnerables de la sociedad manteniendo el gasto social y, en caso de que las condiciones sociales desmejoraran, abriendo margen para incrementar el gasto en la red de protección social argentina.

IMF Executive Board has approved a US$50 billion loan for #Argentina with an immediate disbursement of US$15 billion. The loan supports Argentina’s economic plan to strengthen its economy. pic.twitter.com/iugYIMPGGt