Se subió al palco con un cuchillo: "Soy hijo de Perón y Evita" (Fotos)

Momentos de suma tensión se vivieron este miércoles (20/06) en Rosario, en el desfile cívico frente al Monumento a la Bandera, cuando un hombre se subió al palco desde donde hablaban los conductores del acto, mostró un cuchillo de tamaño importante y amenazó con matar a quienes estaban alrededor. "Soy el hijo de Perón y Evita. Vengo a salvarlos", gritaba.

Según publica el portal Rosario3, la situación generó pánico en los locutores que saltaron del palco y en quienes estaban alrededor. Tras unos minutos, el hombre fue rápidamente reducido por la GUM y la Gendarmería, y se lo llevaron detenido.

El hombre aparentemente venía mezclado en el desfile cuando se subió al palco. "Se trata de una persona que interfirió en el acto, decía que nos venía a salvar y afirmaba ser hijo de Evita, amenazaba, pero no desenvainó el cuchillo", dijo un efectivo de la GUM al portal rosarino La Capital.

Además dijo que el sujeto "llegó con el desfile" y que el ataque ocurrió porque "nos confiamos de que en el acto cívico no iba a pasar esto".



Al hombre lo redujeron y como tenía mucha fuerza hubo intensos forcejeos en el que el agresor terminó golpeado y con sangre en el rostro. Luego fue esposado y se lo llevaron detenido.

Cabe recordar que Mauricio Macri finalmente no asistió a dicho acto. Pese a que ayer se había confirmado que el Presidente asistiría a los actos por el Día de la Bandera en Rosario, anoche la decisión se modificó y el primer mandatario nacional no asistirá a los acostumbrados actos.



El Gobierno viene atravesando tensos episodios, el último que se viralizó, fue la entrega de una banana al jefe de Gabinete Marcos Peña tras ser bautizado como "El Gorila del año", lo mismo pasó en el mundial de Rusia, en donde la hinchada argentina realizó cánticos con referencia al precio del dólar. Por supuesto, para evitar este tipo de "escraches", en un ambiente "poco feliz" que se respira en las últimas semanas por los efectos de la inflación (tarifas, acuerdo con el FMI, pérdida del poder adquisitivo), el Gobierno decidió "por razones de seguridad", que Macri no viaje a Rosario.

"Se priorizó cuidar la paz. Querían empañar el Día de la Bandera. No queremos darle margen a los violentos", confirmó el presidente del PRO de Santa Fe, Federico Angelini, en declaraciones a Canal 3 de Rosario.