La moda va por dentro: Nada luce mejor que conocerse una misma

No importa cuánto una mujer se empilche o maquille, si no se siente bien y cómoda con ella misma, es algo que se nota. Aquella que está cómoda en su propia piel tiene una seguridad que queda impregnada en cualquier vestuario. Naoko Okusa es una fashionista japonesa que se dedica a intentar ayudar a las mujeres a descubrir -o redescubrir- la alegría de vestirse. "Quiero liberar a las mujeres de mensajes engañosos de marketing que las hacen sentir que no valen nada si no tienen una cartera Birkin. Nadie debería medirse por la cantidad de ropa de marca que posee. La ropa no hace a la mujer. La mujer hace a la ropa", sentencia en The Japan Times.

Compartí esta nota Imprimir Por Urgente 24 Jueves 21 de junio de 2018 12:54 hs