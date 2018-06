Así se llora a miles de kilómetros de casa

Muchos asegurar que más que complicarla, el 11 liderado por Lio Messi tiene un pie puesto en el avión de vuelta a casa. Así como los miles de fanáticos que apostaron a unas vacaciones de lujo en Rusia, que ante la mala actuación del grupo de Sampaoli, han sido bastante amargas.

Ya está más que claro que no basta con tener al mejor jugador del mundo, el equipo simplemente no engrana y las cosas no salen; y esto todo se refleja en las caras de decepción de los fanáticos de una de las mejores selecciones de la historia del fútbol, que en esta oportunidad se ha convertido en “un rival fácil”.

Lagrimas brotan y la sensación de incredibilidad es insuperable, no solo para propios también extranjeros. ¿Quién imaginaría que la Argentina sería goleada por Croacia (0-3) y empataría con Islandia (1-1) con Messi en la delantera? Creo que nadie.

Ahora solo queda esperar el próximo encuentro contra Nigeria, el 26/06 y rezar porque algunos resultados se den o irse a casa con la cara en alto.

“Ya habrá tiempo para sacarse la bronca. Este es el momento de mostrar grandeza y bancarsela. No se gana todos los días. No conozco a nadie que gane todos los días de su vida”, expresó el comentarista deportivo Pablo Giralt sobre el demoledor resultado.

Quien además señaló que “hay problemas y errores que se caen de maduro”, pero que no comparte las críticas demoledoras de algunos “oportunistas”: “No soy defensor de lo indefendible. Pero amo a mi selección y no la mato porque vende. Me duele por Messi y punto”.

Mientras que el DT asumió la responsabilidad de la penosa derrota: “Soy el responsable de tomar las decisiones y la responsabilidad es mía. No creo considerable, humano ni real achacárselo a Caballero”

“Tenía pensado que el plan iba a generar presión sobre el rival, disputa en el mediocampo, donde Croacia tiene mucho talento, pero después del primer gol el equipo se quebró emocionalmente y no tuvimos argumento para cambiar la historia. El proyecto de partido no prosperó. Estaba muy esperanzado, tengo mucho dolor por la derrota. Seguramente no habré leído el partido como correspondía”, consideró Sampaoli.