¡Otra vez! Argentino que descuartizó a su novia busca pareja en Tinder

Asociaciones feministas están en alerta y denuncian al femicida Pablo Víctor Cuchan, condenado por matar a una chica de 15 años que había sido su novia y ahora está nuevamente en las redes sociales para intentar reabrir relaciones personales.

Ya hace un año se generó una ola de indignación en el país por su aparición en la red Tinder con el nombre de Pablo37. Ahora, recurre a la identificación Vic29, lo que ha llevado a movilizarse a mujeres a través de Twitter y otras redes sociales para advertir a todas las mujeres que hacen uso de la red social.

"Mató a su ex novia en 2004. En 2016 obtuvo la libertad asistida y se instaló en Monte Hermoso, a 100 kilómetros de Bahía Blanca, actualmente, busca pareja en Tinder. Cuidado!!", alerta la usuaria mavica a través de su cuenta en Twitter.

"A Luciana la descuartizaron y la quemaron sobre una parrilla en Bahía Blanca. Tenía 15 años.

Hoy su femicida, Pablo Victor Cuchán, por más de haber sido condenado a 18 años de prisión, esta libre. Además está buscando pareja por @Tinder. DIFUNDIR", se lee en otra denuncia a través de la red social.

En octubre de 2014, Cuchan mató, descuartizó y quemó en la parilla de la casa de sus padres de Ingeniero White, puerto de la provincia de Buenos Aires, a Luciana Moratti, de 15 años de edad que había sido vecina y novia. Fue condenado a 18 años de prisión, pero dos años después de los hechos pero en 2016 obtuvo la libertad asistida.

Las advertencias en las redes sobre su actividad y presencia por parte de colectivos feministas no se han hecho esperar. En marzo de 2017, Cuchan fue acusado de perseguir, insultar y cruzarle el auto a una ex pareja en pleno centro de Monte Hermoso.La abogada de la familia Moretti denunció ante el Tribunal Criminal Uno que Cuchan había incumplido las condiciones bajo las que fue puesto en libertad vigilada en 2016, pero su denuncia no prosperó.

Tampoco las cientos de firmas que logró la consigna abierta en la plataforma Change.org para que fuera otra vez preso. Aquella condena a 18 años de prisión, que luego fue rebajada a 17, aún no se encuentra firme. En ese argumento se basó el tribunal bahiense que, con opinión dividida de jueces, liberó a Cuchan.

