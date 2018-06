Audio de Simeone y los jugadores no quieren que Sampaoli dirija

El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone, pronunció duras críticas este jueves (21/06) tras la caída de Argentina ante Croacia 0-3 por el partido que correspondió a la segunda fecha del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. En una grabación de audio de Whatsapp que se viralizó en las redes sociales en horas de la tarde este mismo jueves, el ‘Cholo’ Simeone le pegó a los jugadores del equipo nacional, al entrenador Jorge Sampaoli y a la AFA, disparó que “lo que está pasando en la selección es lo que pasó durante estos cuatro años. Es una anarquía, no hay liderazgo ni de parte de la dirigencia ni de parte de los que conducen. El equipo está perdido, está mal. Pero es Argentina y va a pasar (de ronda). Espero no errarle, pero creo que va a pasar. Si le ganan a Nigeria, pueden pasar, ahora dependés de que Islandia no gane ninguno de los dos partidos”. Sin embargo, en las últimas horas, circularon fuertes rumores acerca de que los integrantes del conjunto albiceleste no quieren que Sampaoli dirija en el partido que Argentina enfrentará a Nigeria el martes (26/06) que corresponde a la tercera y última fecha de la fase de grupos.

