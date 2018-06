Atenta a la situación social, Vidal profundiza contactos con el peronismo

María Eugenia Vidal está preocupada por la situación social del conurbano. Y para ello ha decidido acelerar el contacto con los intendentes del peronismo con visitas a sus distritos, más allá del contexto y las especulaciones políticas.

Por ello, ya ha sumado una serie de fotos con alcaldes que son parte del justicialismo y gobiernan distritos. En esas recorridas visitó en las últimas semanas Merlo, Malvinas Argentinas, estuvo en Moreno y este jueves 21/06 se reunió con el intendente de José C. Paz, Mario Ishii. Todo ello dentro de la primera sección electoral. También ha sumado encuentros con jefes comunales de la tercera sección, incluido un almuerzo con Martín Insaurralde.

En el caso particular de Ishii, el jefe comunal de José C. Paz viene marcando la preocupación sobre el rumbo de la situación social, y ha reforzado la asistencia alimentaria. Además, él reconoció el crecimiento de las ferias informales donde regresó el trueque que se popularizó a comienzo de los años 2000 en el momento de mayor dureza de la crisis argentina. El intendente paceño siempre mantuvo diálogo con el gobierno provincial, aunque con la gobernadora hacia un tiempo que lo hablaba. Si con su jefe de gabinete Federico Salvai.

La visita de Vidal incluyó otras actividades y estuvo con el Ministro de Gobierno Joaquín De la Torre quien se conoce hace tiempo con Mario Ishii. La charla giró sobre temas sociales, y también obras pendientes que tiene la provincia para hacer con el municipio.

En la agenda de la gobernadora se multiplican los contactos con los intendentes para tener información de primera mano. Quiere estar cerca de la realidad en un territorio donde es clave el rol de los jefes comunales a la hora de la contención. Y en ello, hasta aquí todos ellos han mostrado una importante responsabilidad.

Para graficar este momento de las recorridas de la gobernadora, había estado el martes en Moreno donde gobierna Walter Festa. La relación con ese distrito no empezó bien a punto que el intendente declaró que no tenía respuestas desde la provincia. Pero algo ha cambiado. Comenzó a estabilizarse el vínculo que sumó ayuda financiera y ahora la puesta en marcha del SAME. Como contrapartida, Moreno se adhirió de manera inmediata al acuerdo fiscal que propuso el gobierno provincial para los municipios. En ese punto, José C. Paz también hizo lo propio.

Está claro que Vidal desarrolla una agenda distinta en lo político en relación con las autoridades nacionales. No es otro el camino para sortear este momento donde las incógnitas sobre el futuro de la economía son cada vez más profundas. Cuando la crisis golpea, son las comunas las primeras que sufren el efecto. Por lo general, lo primero que se deja de abonar son las tasas municipales, única fuente genuina de ingresos a las arcas locales. Como se ve, la gobernadora quiere estar cerca de toda esa información.