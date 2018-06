Ardiles destrozó a Sampaoli: “es arrogante e ignorante"

Osvaldo Ardiles fue campeón del mundo con la selección argentina en 1978 y luego se convirtió en entrenador, teniendo una extensa trayectoria en el fútbol inglés. Tras la derrota de la Selección ante Croacia, opinó a través de las redes sociales y se descargó contra Sampaoli a quien catalogó de “arrogante e ignorante".

"Sampaoli terminó insultando a jugadores croatas. Es un arrogante y un ignorante. Con el mejor jugador del mundo no fue capaz de conformar un equipo competitivo", disparó el exjugador de 65 años, en su cuenta de la red social twitter.

Ardiles, nacido en Córdoba, jugó en Instituto y Huracán en la Argentina, y luego se destacó en Inglaterra con la camiseta del Tottenham Hotspur. También formó parte del seleccionado que ganó el mundial en 1978 y que disputó el campeonato en España 1982.

El ex técnico de Racing y Huracán, fue muy crítico también con la dirigencia de la AFA al referirse a los cambios de conducción técnica en el seleccionado "albiceleste" cuando tras la conducción de Alejandro Sabella en el Mundial de Brasil 2014, se sucedieron Gerardo Martino, Edgardo Bauza y ahora Sampaoli.

"Fue la crónica de una muerte anunciada. De campeón del Mundo a ser la peor selección de la historia Argentina. ¿Por dónde empezar? , por los de mas arriba, la AFA. De papelón en papelón, votación 38-38, tres técnicos en un año y un encargado surgido entre gallos y medianoche", escribió Ardiles.

El ex futbolista también cuestionó al actual plantel de la Argentin al afirmar que "faltó jerarquía individual. Estar jugando fuera de Argentina no significa que sean jugadores de élite. Muchos no son titulares ni en sus equipos", afirmó el cordobés.

"El plan A es balón a Messi y esperar un milagro. ¿y si el plan A no funciona? Pues no hay plan B ni mucho menos C o D", consideró.

Ardiles también cuestión la actitud de los jugadores frente a sus pares croatas: "Vergonzoso también las matoneadas de nuestros jugadores mas experimentados, como Mascherano y Otamendi. Por favor Otamendi, pedí disculpas".

Por último, al referirse al capitán argentino Lionel Messi, Ardiles dijo que "todo el declive argentino de los últimos tiempos fue disimulado por este genio incomparable que tuvimos la suerte que nació en Argentina. Pero inclusive para el fue demasiado al final del día. Leo, muchísimas gracias por todo y muchísima suerte en tu futuro".