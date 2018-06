"Angelici contrató al impresentable Sampaoli, que trata al Papa de mufa"

El periodista y ex vocero de AFA Ernesto Cherquis Bialo cargó contra la cúpula de la casa matriz del fútbol argentino por el desempeño de la Selección Nacional en Rusia 2018: “(Daniel) Angelici fue quien decidió contratar a este impresentable, que insulta a jugadores de Croacia y que dice que no vayan a visitar el Papa porque es mufa. No puede dirigir ni a un equipo de primera de la Superliga”.

