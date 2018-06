Michetti se reunió con actrices que cuestionan la "dilación" del debate

Un grupo de actrices argentinas se reunió este viernes (22/06) con la vicepresidente Gabriela Michetti, tras el envío del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo a cuatro comisiones del Senado -en vez de a dos como había acordado con los jefes de los bloques, lo que fue intepretado por muchos como una dilación de la votación-. Así lo anunció Dolores Fonzi, una de las actrices que viene apoyando públicamente esta iniciativa.

“Salimos de una reunión privada con Gabriela Michetti donde quedó clara nuestra preocupación por legalizar y no despenalizar, y por la dilación que las cuatro comisiones pudiesen provocar”, contó Fonzi en su cuenta de Twitter.



“Gracias por recibirnos y por mostrar apertura en que se cumpla la voluntad de la mayoría. #SenadoresQueSeaLey”, finalizó.

Ayer, poco después de finalizado el partido de la selección Argentina en el Mundial, Michetti firmó el giro de la iniciativa las comisiones de Salud -que será cabecera-, de Justicia y Asuntos Penales, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, tal cual lo había acordado con referentes legislativos del sector "antiabortista", entre los que se destacan el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.



La decisión de embarcarse en trámite largo fue inmediatamente repudiada por el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Ángel Pichetto, quien sostuvo que "este giro es totalmente excesivo, y el traslado tanto a Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales innecesario".



"Este giro obedece a una posición personal de la Vicepresidenta, con la finalidad de prolongar el debate indefinidamente", cuestionó Pichetto y agregó en este sentido que "configura una actitud dilatoria tendiente a obstaculizar el dictamen y la llegada al recinto de la media sanción".



Pichetto indicó además que si bien el giro es una atribución de la Presidencia de la Cámara "siempre es producto del diálogo y el consenso con los otros bloques, cosa que en este caso no ha ocurrido", por lo que no descartó discutir la próxima semana en el recinto los giros y someterlos a una votación.



"En la Cámara de Diputados no fue girada ni a la comisión de Asuntos Constitucionales ni a la de Presupuesto y Hacienda", insistió el rionegrino y afirmó que "esta iniciativa se trata claramente de una temática de salud y de justicia, por lo cual la competencia es de las comisiones de Salud y Justicia y Asuntos Penales", tal como lo había planteado por nota la semana pasada luego de la votación en la Cámara baja.



El giro a comisiones se produjo apenas horas después de que referentes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito se reunieran en el Senado y reclamaran precisamente que no se dilatara el debate en comisiones y se fijara rápidamente una fecha de tratamiento.

Por su parte, el senador justicialista Pedro Guastavino también cuestionó a Michetti, al considerar que quiere "entorpecer el debate sobre el aborto".



"El objetivo de Michetti es entorpecer el debate sobre el aborto", enfatizó Guastavino.



A su vez, Guastavino señaló en declaraciones a FM La Patriada: "No tiene sentido que la Comisión de Presupuesto y Hacienda sea partícipe del debate, esto tiene que ver con que el presidente es Esteban Bullrich".



El legislador entrerriano ratificó que va a "respaldar el proyecto que vino desde Diputados" y aclaró: "No estoy de acuerdo con el aborto pero no se puede criminalizar a las mujeres que deciden practicárselo".



"El debate sobre el aborto no es una discusión presupuestaria", subrayó además el senador peronista, quien lamentó que "Michetti ya tiene una actitud tomada y va a tratar de complicar el avance de lo que se votado en la cámara de diputados".