Hasta septiembre, la mesa de dinero aguanta (después se necesita un BCRA)

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Pronóstico Bursátil). Los próximos 90 días la única variable que veremos controlada artificialmente será el tipo de cambio, va a oscilar entre $ 27 y $ 29 por dos razones:

> es lo que se acordó con el FMI para que le permitan al BCRA utilizar US$ 7.500 millones; y

> porque a través de esas ventas los "Arteches" (N. de la R.: Arteche es un personaje que personificó Federico Luppi en el filme "Plata Dulce", de 1982) que tiraron de la piola y, luego de haberse ido volvieron a entrar para hacer una vuelta mas en bicicleta financiera, y quedaron atrapados, tendrán la salida a un valor promedio de $ 25.

El acuerdo con los bancos ayudará para que la calma artificial se sostenga hasta Septiembre, los encajes mas los bonos utilizables como tales les sirve para prestar dinero a tasas usurarias, no por maldad de los bancos sino porque la Tasa Pasiva de 47% en las Lebacs cortas son como la tasa testigo para que puedan hacer su negocio.

Las demás variables empezando por la tasa de interés nos llevará lentamente a una estanflación, la caída de la actividad con pérdida de empleo y el corte de la cadena de pagos, que ya se evidencia en algunos sectores de la macro economía.

> Se intentará llevar adelante la Reforma Laboral,

> realizar un segundo Blanqueo de Capitales de manera que, ante la imposibilidad que ingresen dólares genuinos por vía del comercio internacional se haga por esta vía y, de paso,

> será muy oportuno incluso para algunos integrantes del Gobierno que tienen fondos pendientes para legalizar.

Para Septiembre, ya habremos consumido los US$ 15.000 millones del FMI, la meta de inflación va a superar el 32% y el acuerdo se va a caer, será una 'Primavera caliente', porque el tipo de cambio va a romper la barrera de los $ 30, las tasas seguirán al alza, los mercados internacionales estarán mas cerrados aún y llegará la primera misión del FMI para revisar los números.

Existe, sin embargo, una esperanza para el ciudadano y es que el esfuerzo, la caída en términos reales del salario y el 'efecto pobreza' que va a generar tratar de cumplir por lo menos la mitad de los objetivos de la Carta de Intención expuesta al FMI van a generar un paso al costado de Jaime Durán Barba, la reelección ya no será un tema de discusión, tal como nunca lo fue. De hecho, el silencio y la poca actividad pública de María Eugenia Vidal tiene que ver justamente con lograr al menos competir con chances en Octubre de 2019 y quedar "lo menos "pegada posible".

En consecuencia, y ante la imposibilidad de ser reelegido por la caída severa de imagen que se irá incrementando a medida que los recortes, ajustes y recesión con suba de precios y tarifas se sientan, seguramente al actual Presidente lo haga reflexionar y "jugado por jugado" ir por el bronce y no por otro mandato.

Este Gobierno tuvo que quemar las naves demasiado pronto cuando debió hacerlo sin recurrir al Prestamista de Última Instancia, pese a que Luis Caputo lo presente como una buena noticia sin ponerse colorado.

Por cierto, Caputo sabe manejar una mesa de dinero, conoce bien las teclas del punto a punto, pero el BCRA es más que una mesa. Mal que nos pese es la Autoridad Monetaria, y no nos parece que esté a la altura de tamaña responsabilidad. Veremos si el Senado entiende lo mismo.

La suba de categoría a 'País Emergente' sólo se explica desde la política y la presión que hasta la misma Christine Lagarde ejerció conjuntamente con los Fondos de Inversión que todavía están adentro; pero no deja de ser una muy buena noticia para el futuro ya que de corto plazo no modifica en absoluto la coyuntura. Esperemos que no nos bajen, si la crisis primaveral obliga al BCRA a poner restricciones a los capitales, no se puede descartar.

La soja para fin de año se encamina a los US$ 230 la Tonelada, si le descontamos las retenciones vamos a andar por los US$ 150 por tn para el productor local, acá sí tenemos una semejanza al 2001 y un problema adicional para nuestra balanza comercial.

> La realidad fiscal,

> la deuda,

> los intereses,

> los déficits,

> parar la obra pública,

> los aumentos de combustibles,

> tarifas,

> transportes

son insoslayables, y esta vez no hay chances para un Plan Primavera que ayude a llegar creciendo a las elecciones, sino que lo que viene por delante es justamente lo que "aquel Plan Primavera" intentó evitar en 1989.

En los mercados, el festejo duró poco, pero le vamos a dar una chance más y que el rebote quizá no haya finalizado aún. Hasta ahora, por los nominales operados esta semana post anuncio del MSCI, fue preocupante: la ola de ventas fue muy importante.

Hacia Mayo de 2019 la caída debiera estar terminada. Tal vez antes, de manera que con precios pauperizados a través de la 'Operación Masacre', los fondos que ahora están habilitados, vengan a comprar, nunca antes.

Cuando estos fondos deciden comprar renta variable en países como el nuestro, Pakistán, etc., lo hacen para obtener en dólares entre cinco y seis veces la inversión en promedio. Los que hemos tenido la suerte de haber podido conversar con algunas de las personas que manejan esa cantidad de dinero explican muy claramente las razones: porque es simple generar la caída, la exageración, el desánimo mientras se acumula y luego es mucho más simple valorizar desde precios ridículos, y las razones para que las empresas no valgan "nada" siempre aparecen antes o después, pero aparecen. El poder del dinero.

En Brasil, ya tuvimos una caída, no estamos seguros si vendrá la exageración, pero la acumulación ya se ha iniciado, y contra las elecciones y los primeros 100 días del nuevo Gobierno, sea quien sea, llegará durante el transcurso la valorización y luego la venta, aquí es donde exageran pero para arriba, para vender cantidad y en promedio +/-20% de los máximos que se alcancen.