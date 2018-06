17 tuits: Golpe a Sampaoli/Tapia alentado por Angelici/SuperLiga

Antes de los 17 tuits que ayudan a reconstruir todo lo ocurrido en un bochornoso sábado 23/06 en San Petersburgo, Rusia, algunas precisiones:

1. Hubo una campaña de prensa de la que participaron numerosos medios y periodistas, unos por ignorancia, otros por irresponsabilidad y algunos por complicidad.

2. La relación es mala entre el cuerpo técnico y varios jugadores muy representativos del plantel -situación que se arrastra desde los días en Barcelona, España- pero no alcanza los niveles que ha exagerado la operación mediática.

3. No es el momento de potenciar las diferencias porque hay posibilidades ciertas que clasificar, aún con deficiencias en el juego, para la etapa siguiente de Rusia 2018.

4. El 25/06/2014 la Argentina le ganó a Nigeria 3 a 2 en la última fecha de la fase de grupos, ¿por qué renunciar, antes de tiempo, a intentar repetir aquel éxito?

Vamos a los tuits:

Acá un par de audios de @mariano_almada contando al detalle las internas de la @Argentina a los periodistas. En la que viene un ex campeón del 86 nombrando directamente a @jburruchaga . Sigo pic.twitter.com/QgfCVR6sl1

Ahí me dicen que @mariano_almada viene de la gestión Segura. Igual su rol es importante en todo esto. Sigo

Uno de los encargados de difundir toda la información a los periodistas es @mariano_almada ex empleado de la @Afa llevado allí por @cuervotinelli y hoy jefe de prensa de la Superliga. Está en la carpa de prensa en Rusia. El transmite todo lo qué pasa. Ahí van un par de audios.

Me pregunto quienes son los malintencionados que hacen rodar tantas versiones escandalosas de la selección. Me desmienten categóricamente que Pavón haya peleado con Mascherano y el propio Giusti me desmiente que el audio sea de el