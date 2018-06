El campeón está vivo pese al maleficio

Alemania es Alemania. Y Suecia, incluso en una noche afortunada, no fue capaz de derrotar esa mística. Pese a jugar casi todo el 2do. tiempo con 10 jugadores, Alemania remontó un marcador adverso. Pero Alemania tuvo que luchar con un fantasma que ya había ganado poco antes: México, que se acerca a los octavos de final, sumando 6 puntos sobre 6 jugados. Su meta es superar su techo de cristal de los mundiales: los octavos de final. “Juan Carlos Osorio, Juan Carlos Osorio”, cantó la hinchada mexicana al ritmo de 'Seven Nation Army', de The White Stripes:, los seguidores de 'la Tri' indultaron al colombiano en Rusia.

