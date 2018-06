Trump y su máquina de deportación: "Hay una invasión de inmigrantes"

En medio de la crisis de imagen más grave a la que se ha enfrentado Donald Trump, Trump tuiteó que los inmigrantes “infestan” Estados Unidos. Y después de pedir a los republicanos que hicieran algo en el plano legislativo sobre inmigración, Trump hundió una propuesta en ese sentido. Mientras, culpa a los demócratas de las actuales leyes migratorias y a los medios de montar un escándalo con “falsas” historias sobre la tragedia de las familias separadas. Del otro lado, legisladores demócratas de todo el país han aprovechado el fin de semana para visitar localidades fronterizas en Texas y mostrar su solidaridad con los migrantes.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents...