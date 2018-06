Se paró todo, menos las redes: Mirá como se vivió el paro 2.0

En el mundo del Internet y las redes sociales no para nadie, es por ello que aunque la medida gremial de la CGT y su convocatoria al paro general, que se sintió fuertemente en las calles de CABA y todo el país, no se sintió tanto en la versión 2.0, y es que los internautas, lejos de acatar la medida, salieron con todo: a favor y en contra. Por supuesto, hubo los que no se tomaron el paro muy en serio y aportaron su cuota de humor con los originales memes. Acá te dejamos un resumen de las publicaciones más divertidas y originales de cómo se vivió el paro en el mundo cibernético:

#ParoNacional



" Acá, lo ubico que importa es que lo trabajadore no pasen necesidá" pic.twitter.com/2ShK5Gjbgr — Nino (@NinoBravonino39) 25 de junio de 2018

Es contundente el descontento de toda la clase trabajadora de nuestro país,que es la gran mayoría, con las políticas implementadas por el gobierno oligarca de Mauricio Macri.#CordobaPara #ParoNacional pic.twitter.com/gGSMlr6qvs — Javier Coria (@Javier_Coria11) 25 de junio de 2018

Dice @marquitospena que “el paro es simplemente político porque no tiene una consigna detrás”. Todos los paros son políticos. Y para entender este #ParoNacional solo hay que vivir en la Argentina macrista. Terminemos con las consignas duranbarbistas que nos dejaron esta realidad pic.twitter.com/lMWMFrjARH — Alberto Fernández (@alferdez) 25 de junio de 2018

La hija de Moyano en Rusia

El nieto de Moyano en Rusia

El cuñado en Rusia

El hijo, Facundo, de licencia y de viaje x el mundo



Y vos? Vos de #ParoNacional bancando a Moyano para que no pierda poder, así su familia puede seguir viajando x el mundo.



TE USAN, sabelo.#YoNoParo pic.twitter.com/DJ3TD3lPBI — SUSHIPLANERO (@NunkMasKKs) 25 de junio de 2018

Si la gente estuviera de acuerdo con el #ParoNacional, no tendrían que cortar puentes y calles para impedirles ir a trabajar. Simple. pic.twitter.com/epKyowvjVh — Roberto (@Roberto_BsAs) 25 de junio de 2018