Argentina juega una ‘final’ con Nigeria y Croacia se relaja con 6 suplentes

Ya no hay margen para errores, bajones anímicos, dudas o internas, Argentina le debe ganar a Nigeria esta tarde para clasificar a los 8vos de final de la Copa del Mundo. Pero no depende de eso solo. Además, Islandia no le tiene que ganar a Croacia. Los cuestionados ‘históricos’ con Messi a la cabeza saldrán a la cancha a buscar la clasificación. Se harán responsables de lo que pase hoy en San Petersburgo. Más allá de las polémicas y los cuestionamientos de exjugadores, DT’s y las operaciones de cierto sector del periodismo, los hinchas argentinos en Rusia hicieron un importante ‘banderazo’ de apoyo a los jugadores, que salieron a agradecer el respaldo.

