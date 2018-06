Varisco complicado: allanamientos y un quiebre en la fórmula

No es el primer allanamiento, ya que hubo otros en los últimos tiempos. Se trata de una medida dispuesta por el juez Leandro Ríos, en el marco de la causa que tiene procesado al intendente de Paraná, Sergio Varisco (Cambiemos). También se encuentran detenidos el concejal, Pablo Hernández, la funcionaria de Seguridad, Griselda Bordeira, y el inspector de Tránsito, Alan Viola. Todos ellos, acusados de tener vinculaciones con el líder narco Daniel "Tavi" Celis.

Las fuerzas de seguridad ingresaron a las oficinas, que se encuentran en la Municipalidad, y al domicilio de Emanuel Gainza, el primer consejal de la capital entrerriana por parte de Cambiemos, que prestaría su declaración como testigo mañana (27/06). La policía federal secuestró, entre otras cosas, su celular y varios documentos.

No se descarta que, a partir de las nuevas medidas del juez y del material confiscado, la situación procesal del concejal cambie. El nombre de Gainza aparece en un cuaderno que se le secuestró a la esposa de Celis, detenido desde hace un año. En el mismo, también figuran Varisco, algunos de sus funcionarios y otro concejal de Cambiemos, Pablo Hernández (UCR).

El intendente, por su parte, se desligó de las acusaciones. En su declaración indagatoria, dijo al juez que esos nombres fueron plantados como parte de una venganza que Celis dijo que iba a realizar. Todo esto, según él, se podría comprobar a través de escuchas telefónicas. Por otro lado, también habló ante los medio del tema y dijo: "Celis participó de mi campaña política pero luego lo separamos".

La viceintendenta de Paraná, Josefina Etienot, que no está involucrada en la causa, buscó desvincularse de su compañero de fórmula: "Nuestro quiebre (con el intendente) viene desde antes", dijo a partir de la situación que vive Paraná. Además, dijo que la sentencia del juez Ríos establece "muchas cuestiones que son de gravedad institucional" que "quedaron sin explicar". Este quiebre entre los compañeros de fórmula y una debilidad de la alianza: mientras que Varisco proviene del costado radical de Cambiemos, ella tiene sus orígenes en el PRO.

La funcionaria, lejos de apoyar o defender al mandatario detenido, también dijo: "Varias veces pensamos con mi equipo retirarnos del gobierno, porque era muy lamentable la situación. Vivimos acá, queremos esta ciudad y aunque nos corriéramos, no sirve de nada porque hay que hacerse cargo del lugar que a uno le tocó, que eligió", dijo Etienot, "uno no es cómplice por haber asumido en una misma fórmula. Sería cómplice si hubiera sabido y aún así no hiciera nada, que no es el caso".

Josefina Etienot también se encuentra en medio de un conflicto con el secretario de Medios de la Municipalidad, José Escobar, al que denunció por violencia de género y por impedir el normal funcionamiento del Concejo Deliberante. Este lunes (25/06) el funcionario municipal fue detenido de manera preventiva. Sergio Varisco, por su parte, consideró que la detención era "una barbaridad".

El intendente paranaense está acusado de formar parte de una organización criminal dedicada a la compra, venta y distribución de estupefacientes utilizando recursos y la estructura del Estado municipal. El juez Ríos lo define como una asociación ilícita que surge de un “acuerdo político” entre Varisco y Daniel “Tavi” Celis.

El equipo de abogados del mandatario, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, intentó sin éxito que el juez revoque su fallo. En este momento, no tienen más opción que apelar ante la Cámara. Celis, por su parte, pidió expandir su declaración para exculpar a Varisco: "no tiene ninguna vinculación con la causa que se me imputó, y desconozco si es adicto o no".

Ríos dice en su fallo que “la cocaína era suministrada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por expresas indicaciones y/o solicitudes de Daniel Andrés Celis, quien al momento de los hechos se encontraba detenido en la Unidad Penal Nº 8 Federal, quien adquiría el estupefaciente, financiaba la actividad de comercialización con fondos provenientes del acuerdo celebrado los primeros días de septiembre de 2017 con el intendente Sergio Fausto Varisco, secundado por el concejal municipal Héctor Pablo Hernández y la Sargento 1º de la Policía de la Provincia de Entre Ríos -activo efectivo afectada en comisión de servicio al Área de Seguridad de la Municipalidad de Paraná- Griselda Noemí Bordeira”.