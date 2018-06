"Los argentinos tenemos que apostar al diálogo"

Después de la medida de fuerza implementada por la CGT, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, exhortó a todos los sectores a recomponer el diálogo por sobre las medidas de fuerza, para fortalecer el mercado interno, mantener la cadena de pagos y alentar las economías regionales, ante las dificultades en el frente externo.

“El país vive una situación compleja y ante ella, debemos mantenernos unidos, y dialogando para encontrar las soluciones que nos permitan sostener el consumo interno, ante la perspectiva de una caída importante del salario real para este año”, dijo Iannizzotto.

El dirigente rural agregó: “tenemos que preservar la demanda interna, destino del 75% de nuestra producción, en especial de sectores hoy muy golpeados por la crisis, como la producción lechera y de frutas y verduras”.

Al respecto enfatizó que "es particularmente grave la situación de las economías regionales ya que los costos se han visto encarecidos, tanto por la suba de los insumos dolarizados como por el incremento de las tarifas".

Iannizzotto también reclamó que se implementen “una serie de líneas de créditos a tasas acordes a la realidad que viven los productores rurales y las Pymes en general, para mantener activas las economías regionales”.

Estos créditos dijo, “ayudarán a que no se corte la cadena de pagos y no quiebren las pequeñas y medianas producciones, situación que debe evitarse no sólo por el negativo efecto económico que conlleva, sino también para cortar el éxodo de población del interior que termina engrosando los cordones de pobreza en torno de las grandes ciudades”, concluyó el presidente de la entidad .